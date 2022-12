HPD Rodoljub i mješoviti zbor Češke besede VPŽ održali zajednički Božićni koncert u crkvi sv. Roka

HPD Rodoljub kao domaćin i mješoviti zbor Češke besede Virovitičko-podravske županije kao gostujući zbor, održali su zajednički Božićni koncert u crkvi sv. Roka u Virovitici pridonoseći lijepom glazbom božićnoj čaroliji Adventa.

Na programu mješovitog zbora HPD Rodoljub našle su se skladbe u rasponu od hrvatskih do engleskih tradicionalnih božićnih pjesama, bilo izvornih, bilo u obradi poznatih autora poput Žganeca, Jaića, Lazarina, Wadea, Wilhouskog i Younga. Glasovirska pratnja pjesmi Tambourine Noel bila je mlada Klara Volenik.

Tamburaški orkestar izveo je skladbe Bertića, Čajkovskog i Johanna Straussa. Sanjarilo se uz zlatne žice tamburice ili se pak zaplesao valcer i polka. U zajedničkom nastupu mješovitog zbora i TO HPD Rodoljub na kraju koncerta, koji je bio popraćen srdačnim i dugim pljeskom, otpjevane su i odsvirane dvije skladbe, “U to vrijeme godišta”, tradicionalna iz južne Hrvatske, i planetarno popularna “Tiha noć” Mohra i Grubera. Mješovitim zborom i TO HPD Rodoljub dirigirala je Mirna Mihalković.

Kao gost HPD Rodoljubu, ove godine po prvi puta je pred domaćom publikom nastupio i mješoviti zbor Češke Besede VPŽ koji za sada ima samo 15 članova. Zbor je osnovan 2021. s ciljem njegovanja češke, moravske i hrvatske narodne melodije. Do sada je nastupio dva puta, 2021. godine u Bjelovaru na poziv Češke obeci pod ravnanjem Barbare Bogojević, te 2022. na smotri čeških zborova u Rijeci pod ravnanjem Mihaela Mojzeša. Uz njegovu glasovirsku pratnju i dirigiranje izveli su na ovom koncertu tri tradicionalne češke božićne pjesme i izmamili veliki pljesak publike.

