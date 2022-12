Josip Perović ponovno izabran za predsjednika UHBDDR VPŽ, Mirko Vuletić novi – stari predsjednik “Vukova” iz Taborišta

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – podružnica VPŽ, zajedno sa svojom pripadajućom Udrugom hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak “Vukovi” Taborište, jučer (četvrtak) je u Mjesnom domu u virovitičkom prigradskom naselju Taborište održala izvještajno-izborni zbor na kojem su predsjednik “Vukova” Mirko Vuletić i predsjednik županijske podružnice Josip Perović podnijeli izvješće o radu u prošloj godini i plan rada za ovu godinu.

Podnoseći plan rada za 2023. godinu, predsjednik Josip Perović napomenuo je da ove dvije udruge imaju isti cilj te da im se planovi u mnogo čemu ‘poklapaju’.

– Iduće godine nastavit ćemo s aktivnostima koje potiču njegovanje i čuvanje vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, kako na ponos nas branitelja, tako i na ponos naših obitelji, kao i svih građana Republike Hrvatske. Naša udruga kroz mnogobrojne aktivnosti štiti dignitet Domovinskog rata i hrvatskih bojovnika od samog osnivanja, a to će činiti i dalje, ali isto tako dosljedno će provoditi aktivnosti vezane uz psihosocijalnu skrb prema svojim članovima kojima je to potrebno, ali i prema svim drugim braniteljima koji pokucaju na naša vrata. I dalje su nam glavni ciljevi, okupljanje branitelja – dragovoljaca u jedinstvenu udruge, njegovanje i očuvanje tradicija nastalih tijekom Domovinskog rata, zaštita statusa i promicanje interesa članova udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, očuvanje identiteta postrojbi Hrvatske vojske u Domovinskom ratu te obilježavanje obljetnica i važnih događaja u Domovinskom ratu. Također ćemo i dalje organizirati pomoć socijalno ugroženim članovima i članovima njihovih obitelji te ostalim pojedincima i skupinama kroz humanitarne djelatnosti. I do sada smo u tome bili uspješni, a vjerujem da ćemo na istoj, ako ne i boljoj razini, biti i iduće godine – rekao je, podnoseći plan rada, Josip Perović.

O aktivnostima “Vukova” izvješće je podnio predsjednik Mirko Vuletić, a nakon toga održan je izborni dio zbora na kojem je nakon razrješnice svim članovima, jednoglasno odlučeno da u naredne četiri godine dužnost obavljaju svi dosadašnji članovi obje udruge na čelu s predsjednicima Josipom Perovićem i Mirkom Vuletićem, koji su svima zahvalili na povjerenju, a posebnu zahvalu za dosadašnje uspješno obavljene aktivnosti uputili su i Virovitičko-podravskoj županiji, Gradu Virovitici, Mjesnom odboru Taborište, HVIDR-i Virovitica te svim srodnim udrugama koji su pridonijeli radu ovih udruga.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)