Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti zaključen predstavljanjem knjige poznatog kriminalista Dubravka Klarića

Renomirani kriminalist i stručnjak za droge Dubravko Klarić danas (utorak) održao je u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije predstavljanje svoje knjige „Droga i kriminal – važni metodički pristupi suzbijanja“. Time je završen ovogodišnji Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti koji se obilježava od 15. studenog do 15. prosinca.

Nakon što je okupljene pozdravio Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“, Dubravko Klarić rekao je nešto više o knjizi, čije je ovo drugo i nadopunjeno izdanje, nakon prvog koje je izašlo 2008. godine.

Kako ističe, globalni narko trendovi se mijenjaju i na globalnoj i na državnoj razini, a ova knjiga ih prati.

– Što se prevencije zlouporabe droge na području Virovitičko-podravske županije tiče, ona je dobra. Pratim to preko 20 godina, zahvaljujući i Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“, profesoru Siniši Brlasu i doktoru Miroslavu Venusu. U granicama veličine same županije, uporaba je prihvatljiva. Ne volim koristiti taj izraz, ali kada se vodimo standardizacijama, međunarodnim i hrvatskim, Virovitičko-podravska županiji nije toliko ugrožena kada govorimo o broju ovisnika na određen broj stanovnika, za razliku od županija glavnih po veličini. Iz godine u godinu imamo povećanje. Iako to povećanje nije zabrinjavajuće, ono i dalje zaslužuje dužnu pažnju – zaključio je D. Klarić.

(www.icv.hr, eat; foto: E. A. Turkalj)