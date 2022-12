MK Alka Špišić Bukovica predala Socijalnoj samoposluzi GDCK-a Virovitica donaciju za mališane u potrebi

Ovog mjeseca posebno je aktivno u Socijalnoj samoposluzi GDCK-a Virovitica. U povodu nadolazećih blagdana aktivno se skupljaju potrebita sredstva i potrepštine. Dolaze donatori iz brojnih tvrtki, institucija, škola, ali i udruga. To nam je potvrdila i djelatnica GDCK – Socijalne samoposluge Aleksandra Salopek kojoj je kao i ostalim njenim kolegama posao prikupljanja stvari za ljude u potrebi pravo zadovoljstvo.

– To je posao u kojemu ne možete žaliti ni truda ni vremena jer znate da će ove stvari doći u prave ruke i nekoga razveseliti. Nema ljepše od toga, tako da smo razasuti na sve strane jer se donacije prikupljaju i u Gradu i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a jedna od njih je i Socijalna samoposluga. Prikupili smo već do sad puno potrebnih stvari, uglavnom raznih vrsta namirnica i robe, a prava „navala“ tek slijedi, jer već imamo najavu od puno njih koji žele donirati. Bila nam je i Strukovna škola iz Virovitice, a uskoro će stići i donacije iz škole u Pitomači, a potom i iz drugih škola te mnogobrojnih tvrtki, udruga i pojedinaca. Neka nas ima što više jer to je sada uistinu potrebno – rekla nam je Aleksandra.

Jedni od današnjih donatora bili su predstavnici Moto kluba „Alka“ iz Špišić Bukovice, predsjednik Tomislav Lulić i stručni savjetnik u klubu Mario Rengel. Dečki su tom prigodom donijeli slatke paketiće za mališane u potrebi koje su vlastitim sredstvima nabavili članovi „Alke“.

– Humanitarne akcije su nam jedna od važnijih djelatnosti u radu Kluba – odmah nam je napomenuo Mario Rengel, dodajući kao nije sve samo u vožnji motorima.

– Naravno da nas povezuje ljubav prema motorima, vožnja, razna druženja, razmjena iskustava i slično, ali da bi neki Klub bio cjelovit onda mora raditi i za dobrobit drugih. Tako se i mi od samog postanka kluba uključujemo u razne humanitarne akcije, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, a i neizostavni smo dio većine događanja u općini Špišić Bukovica. Gradsko društvo Crvenog križa draga nam je adresa, pa smo ovdje vrlo često, naravno kada je riječ o pomoći potrebitima. To radimo tijekom cijele godine, a tako ćemo nastaviti i dalje – rekao nam je Mario Rengel, stručni savjetnik Moto kluba „Alka“.

– Akcija će trajati do kraja mjeseca, a namirnice će se početi dijeliti potrebitima već početkom idućeg tjedna – rekla nam je nakraju druženja djelatnica GDCK Aleksandra Salopek.

