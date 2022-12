Nastavak fenomenalnog starta kadetskih košarkašica ŽKK Virovitice u međunarodnoj LWB ligi u kojoj igraju klubovi iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske

Nakon što su kadetkinje Ženskog košarkaškog kluba Virovitica pozvane da igraju regionalnu LWB ligu (League without borders), odigrano je i treće kolo u kojem su Virovitičanke ugostile ekipu Slavonca iz Komletinaca.

Inače, Regionalna LWB liga okuplja klubove iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske koji kvalitativno i organizacijski mogu odgovoriti zahtjevima organizatora natjecanja. Radi se o velikom iskoraku nakon desetogodišnjeg rada u klubu što je još jedan pokazatelj da je Virovitica prepoznata kao košarkaška sredina te da brojni uspjesi koji su ostvareni u proteklih nekoliko godina nisu prošli nezapaženo, no krenimo redom.

Nakon što su u prva dva kola pobijedile pomladak prvoligašica iz Požege i Čakovca, na red je došao i nominalno najlakši suparnik u natjecanju, ekipa Slavonca iz Komletinaca koja je u prva dva kola upisala dva poraza. Kako su gosti u Viroviticu stigli i ponešto oslabljeni, od samog početka Virovitičanke su nametnule tempo koje ekipa iz Komletinaca nije mogla pratiti. Nakon što je prva četvrtina zavšila s 32:4, trener Robert Fritz iskoritio je priliku za uvježbavanje novih akcija no rezultat je nastavio rasti do konačnih 119:22, odnosno još jedne visoke pobjede.

Trener košarkašica ŽKK Virovitice Robert Fritz po završetku utakmice nije krio zadovoljstvo onim što su njegove djevojke pokazale u dosadašnjem tijeku natjecanja.

-Nakon tri odigrana kola i upisanih isto toliko pobjeda, odškrinula su nam se vrata da odemo na Final Four. Moram priznati da smo se na početku ovog natjecanja o odlasku među četiti najbolje ekipe u ovoj međunarodnoj ligi, tek kriomice nadali. Odlazak na Final Four doista bi bio izniman uspjeh za naš klub, ali i prava nagrada za veliki trud koji ulažemo kako bi eto i na međunarodnoj sceni uspješno promovirali našu Viroviticu. Sada nam predstoji još pet kola u kojima, da bi se plasirali na završnicu, moramo ostvariti bar dvije pobjede. Bit će iznimno teško, no puno puta do sada smo dokazali da smo pravi kada je najteže i uz veliko zalaganje na treninzima i taj uspjeh više se ne čini toliko nemogućim – naglasio je na kraju trener Fritz.

Iduća dva kola Virovitičanke će odigrati u Klagenfurtu u Austriji 21. siječnja iduće godine što će ŽKK Virovitici biti i prva službena međunarodna utakmica.

ŽKK Virovitica – ŽKK Slavonac 119:22

ŽKK Virovitica: Mia Deskar 13, Lucija Cindrić 14, Martina Sabo 8, Lana Cindrić 20, Nika Pavelić 10, Nika Gverić 14, Marta Leda Kalaš 14, Ena Salajić 8, Dorotea Blažičević 2, Margareta Cenger 4, Maja Lena Bucifal 4, Tena Tolušić 8.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)