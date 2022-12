Održana završna konferencija programa “Vrckavi penzići” i “Pitomi trolejbus” Udruge umirovljenika Hrvatske općine Pitomača

Danas (srijeda) je u Poduzetničkom inkubatoru u Kladarama održana završna konferencija programa “Vrckavi penzići” i “Pitomi trolejbus” nastalih u okviru Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu.

Spomenuti projekti provodili su se tijekom 2021. i 2022. godine i obuhvatili zaista velik broj korisnika. Program “Pitomi trolejbus” obuhvatio je oko 50, a program “Vrckavi penzići” oko 80 korisnika.

-Možemo reći da je zaista ostvaren cilj programa. Poboljšana je kvaliteta osoba treće dobi i povećana je njihova socijalna inkluzija, a sve je to ostvareno kroz pružanje usluga dnevnih aktivnosti i pružanje usluge prijevoza za osobe treće dobi. Kroz projekte su održane brojne radionice koje je obuhvaćao program “Vrckavi penzići” kao što su radionice zbornog pjevanja, sviranja, tjelovježbe, informatičke i slično, a koje su naravno provodili vanjski suradnici i to sve s ciljem povećanja socijalne uključenosti osoba treće dobi – rekla je voditeljica oba programa Ema Sesvečan.

Istaknula je kako su već prijavljeni i novi programi.

-Kako bi se nastavila ova pozitivna priča, prijavljeni su programi za 2023. i 2024. godinu. Trenutno očekujemo rezultate i nadamo se pozitivnom ishodu kako bi se ovo sve moglo nastaviti dalje – dodala je E. Sesvečan.

Cilj programa “Vrckavi penzići” bio je socijalno uključiti osjetljive skupine – u ovom slučaju osobe starije dobi, odnosno umirovljenike, a sveukupna vrijednost programa je 144 tisuće kuna. Kroz program su se tako provodili brojne radionice, susreti, izleti i edukacije, polaznici su usavršavali svoja znanja i vještine te dijelili svoja iskustva s mladim generacijama.

Program “Pitomi trolejbus” za cilj je imao osiguranje usluge prijevoza za starije osobe (kojima te usluge nisu ili su teško dostupne) radi poboljšanja kvalitete njihova života i što dužeg ostanka u vlastitom domu. Vrijednost ovog programa iznosi 136 tisuća kuna.

-Vrlo smo zadovoljni s oba projekta, smatram da su uspješno provedena i završena. Kroz ove dvije godine smo stvarno napravili puno toga, a sada smo se prijavili na novi natječaj i vjerujem da ćemo opet vrijedno raditi. Najdraže su nam bile radionice sviranja i pjevanja i drago nam je da smo mogli naučiti nešto novo. Jako smo zadovoljni i stvarno bi voljeli nastaviti ovakve programe – rekla je Marica Kovačev, predsjednica Udruge umirovljenika Hrvatske Općine Pitomača.

Zadovoljni su i korisnici programa koji im je, kako ističe umirovljenica Nada Škrinjar, omogućio druženje i bavljenje sportom.

-Drago mi je da smo proveli ove projekte. Sve nas je to potaknulo da se krećemo, odnosno da aktivno sudjelujemo u njemu. Imali smo razne radionice kao što su radionice nordijskog hodanja gdje smo se lijepo družili, a ujedno i iskoristili lijepo vrijeme koje nam je pruženo. Isto tako, imali smo radionicu sviranja što je mene baš razveselilo jer to je stvarno nešto što volim. Ovo vrijeme koje sada imamo kao umirovljenici stvarno smo dobro iskoristili kroz projekt, odnosno sve ono što volimo smo ukalupili u ovaj program i to je stvarno nešto što nas i pokreće za dalje – kaže korisnica programa Nada Škrinjar.

Nositelj programa je Udruga umirovljenika Hrvatske Općine Pitomača, dok su partneri na programima bili Općina Pitomača, OŠ Petra Preradovića Pitomača i Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača. Programi su financirani sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji te socijalne politike i Općine Pitomača.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)