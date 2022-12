Osijek na Božić i Novu godinu bez odvoza smeća: Ostalim danima odvoz će se odvijati po redovnom rasporedu

Iz osječke komunalne tvrtke Unikom izvijestili su kako će na Badnjak, 24. prosinca i na Silvestrovo, 31. prosinca raditi reciklažno dvorište Jug 2 od 8 do 19 sati. Ostala reciklažna dvorišta radit će od 8 do 13 sati, a kompostana od 8 do 12 sati.

Na sam blagdan Božića, 25. prosinca i Novu godinu 1. siječnja dvorišta neće raditi. Drugi dan Božića, na blagdan sv. Stjepana, 26. prosinca, odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijat će se po redovnom rasporedu. Od reciklažnih dvorišta, toga dana će biti otvoreno jedino RD Jug, dok ostala reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi.

ZOO vrt bit će otvoren svakog dana po redovitom rasporedu za prosinac i siječanj, odnosno od 9 do 16 sati, s tim da je ulaz za posjetitelje do 15 sati.

(www.icv.hr, tj)