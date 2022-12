Otvoren Advent u bajkovitoj osječkoj Tvrđi: Posjetitelje očekuje bogat kulturno-zabavni i gastronomski program

U najčarobnijem i najbajkovitijem dijelu Slavonije, osječkoj baroknoj Tvrđi, otvoren je Advent u Osijeku, prošlogodišnji pobjednik izbora za najbolji u Hrvatskoj.

Na Dan grada Osijeka, u petak u predvečerje, Advent su svečano otvorili gradonačelnik Ivan Radić, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, te čestitali Osječankama i Osječanima Dan grada.

– Večeras završavamo rođendan s otvaranjem Adventa. Građanima smo omogućili besplatan ulazak u ZOO vrt, Gradske bazene i besplatan javni prijevoz. Imamo i božićni tramvaj. Upalili smo lampice, ove godine rekordan broj od 15 kilometara lampica će obgrliti Osijek. Drago mi je da ima ljudi, dobra je ugostiteljska, obrtnička i glazbena ponuda. I ove godine imamo najveći panoramski kotač u Hrvatskoj s kojeg puca pogled i na baranjsku i na osječku stranu. Vratili smo Advent nakon četiri godine u Tvrđu, koja je već velikim dijelom obnovljena, većinom sredstvima EU i investicijom od 127 milijuna kuna. Nema ljepše lokacije od čarobne, bajkovite i barokne Tvrđe – rekao je gradonačelnik Radić.

Dodao je kako će se na Silvestrovo u suradnji s Osječko-baranjskom županijom organizirati doček Nove godine za najmlađe i umirovljenike, a navečer će na glavnom osječkom trgu nastupiti Crvena jabuka. Pozvao je građanke i građane da se pridruže proslavi.

Župan Ivan Anušić istaknuo je kako je dijelom obnovljena Tvrđa danas ljepša nego ikada.

– Advent je prošle godine je bio najbolji i najljepši u Hrvatskoj, siguran sam da će ove godine obraniti titulu. Nema razloga da ne bude jer ovaj Advent zaista je prekrasan, u centru barokne, prelijepe i bajkovite Tvrđe koja daje poseban ugođaj – kazao je župan i pozvao sve u županiji i šire da posjete OBŽ i osječki Advent.

Uz degustacije slavonskih delicija na adventskim kućicama, najveći panoramski kotač u Hrvatskoj, te druge zabavne sadržaje i dekoracije, Osječani i posjetitelji večeras su uživali u koncertu osječkog Big Banda.

Ostalih dana Adventa, među brojnim glazbenim poslasticama posebno se ističu nastupi A strane, Nene Belana, Klape Rišpet i Soulfingersa, a dobro će biti zastupljeni i osječki glazbenici i zabavljači.

Dječji program obuhvatit će večernje bajke, ulične predstave, kino i veliki poštanski ured Djeda Mraza. Nezaboravno iskustvo i ove će godine pružiti osječki božićni tramvaj ukrašen tisućama lampica te oslikan božićnim motivima.

Novost su i subotnji matinejski programi kojima će pod vodstvom poznatog hrvatskog gastronomada Renea Bakalovića započeti tematski ciklus otkrivanja nove slavonske gastronomije.

Sve to upotpunit će 15 kilometara blagdanske rasvjete, veliki lunapark kod ”Školjke”, središnji gradski bor uz osječku konkatedralu, kao i uređeni ugostiteljski punktovi u središtu grada.

Adventske kućice tijekom prosinca će raditi svakog radnog dana od 16 do 22 sata, osim petkom i subotom, kada će biti otvorene do ponoći. Nedjeljom će također raditi od 16 do 22 sata, a na Badnjak od 10 do 17 sati.

Organizatori su Kulturni centar i Turistička zajednica grada Osijeka uz pokroviteljstvo Grada Osijeka te partnerstvo s Osječko-baranjskom županijom.

(www.icv.hr, tj)