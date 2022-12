Ovaj tjedan provedite u Kinu Pitomača i pogledajte hrvatski film “Marginalci” te dugo očekivani film “Avatar: Put vode”

Kino Pitomača ovoga vikenda priprema dvije odlične projekcije. Tako u srijedu, 14. prosinca s početkom u 19 sati u Kinu Pitomača možete pogledati hrvatski film “Marginalci”, no ovaj puta uz druženje cijele glumačke ekipe. U četvrtak, 15. prosinca i petak 16. prosinca u 19 sati možete pogledati dugo očekivani znanstveno fantastični film “Avatar: Put vode”.

MARGINALCI

Izvorno ime: Marginalci

Redatelj: Ljubomir Kerekeš

Žanr:

Uloge: Draško Zidar, Mijo Pavelko i Goran Koši

Trajanje filma: 92 min

Godina: 2022

Država: Hrvatska

Sadržaj filma: Znate li gdje je selo Črevo? Ni desno, ni levo. Samo Črevo. Tamo je Bog rekao laku noć i upravo tamo dolazi NNHTV (Naša najnovija hrvatska televizija) snimiti prilog o hrvatskom seljaku u Europi. Predsjednik, animator kulture, blagajnica i predstavnik nacionalne manjine spremaju se za najvažniji dan u godini – skupštinu sela Črevo. Nakon smrdljivih razgovora o odvodnim jarcima i uvijek aktualne akcije “Zbogom oružje”, na red dolazi priredba za Črevare uz lošu recitaciju, dobru narodnu glazbu, puno gemišta i kobasica sa senfom. WC je blizu i svi su dobro došli. Živjeli!

AVATAR: PUT VODE

Izvorno ime: Avatar: The Way of Water

Redatelj: James Cameron

Žanr: akcija, avantura, znanstvena fantastika

Uloge: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis

Trajanje filma: 190 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Otkad je odlučio trajno prenijeti ljudsku svijest u svoje tijelo Avatara i postati novi vođa naroda Na’vi, Jake Sully živi sa svojom obitelji na Pandori. On i Neytiri su osnovali obitelj i dobili djecu. Kolonizirajuće su se snage vratile na Pandoru kako bi završili prvotnu potragu za rijetkim mineralom, prisiljavajući Jakea i Neytiri da pobjegnu iz svog doma, istražujući do tada nepoznate dijelove Pandore gdje će se upoznati s ljudima Metkayine, klanom domorodaca koji žive okruženi morem.

