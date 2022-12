Ovo su kolači bez kojih ne mogu proći božićni blagdani: Donosimo recepte

Većini omiljeno doba godine je pred vratima. Blagdani nam donose lijepe trenutke, okupljanje s najmilijima, ali i pregršt finih slastica. Božićna rasvjeta, miris kuhanog vina i fritula, ugodna atmosfera na ulicama samo su dio koji svakome mami osmjeh na lice. Uz kavu, čaj ili kuhano vino, svaki blagdani neizostavni su bez ukusnih kolača.

Ukoliko još ne znate koje kolače pripremiti, donosimo vam recepte virovitičke Domaćice Sanje Mijac za ‘must have’ tradicionalne blagdanske kolače.

VANIL KIFLICE

Sastojci:

-300 g glatkog brašna

-200 g maslaca ili margarina sobne temperature

-160 g mljevenih oraha

-70 g šećera

-1 prašak za pecivo

-1 vanilin šećer

-1 cijelo jaje

Dodatno: šećer u prahu

Priprema:

Zamijesiti tijesto od svih sastojaka. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju pa ga stavite u frižider na sat vremena da odmori. Pećnicu upalite da se grije na 180 C, a tepsiju obložite masnim papirom za pečenje. Od tijesta uzimajte manje komadiće (do maksimalno 15 g), dlanom ih oblikujte u kuglicu, pa od kuglice napravite valjak, valjak zarolajte u kiflicu. Pecite ih oko 10-12 minuta, zavisi o pećnici i debljini kiflica (ovo vrijedi za ove manje). Nemojte ih izvaditi prerano jer će vam se početi mrviti i pucati ako nisu dovoljno pečeni. Kiflice će nakon vađenja iz pećnice ostati samo malo mekane, ali će se stajanjem dodatno stvrdnuti. Ostavite ih da očvrsnu pa ih tek onda uvaljajte u šećer u prahu.

MEDENJACI

Sastojci:

-150 g ulja možete koristiti i neku drugu masnoću poput svinjske masti

-150 g šećera

-150 g meda

-360 g mekog brašna

-1 cijelo jaje

-dva prstohvata sode bikarbone

-malo cimeta ili začina za medenjake

-po želji u njih možete dodati i nekoliko žlica mljevenih oraha ili ukrasiti orahom na vrhu

Priprema:

Rešetku u pećnici stavite na najgornje. Pećnicu upalite na 200C i ostavite da se grije. Tepsiju obložite masnim papirom za pečenje. Od svih sastojaka zamijesite tijesto. Rukama uzimajte smjesu i oblikujte kuglice, stavljajte ih na tepsiju, malo stisnite svaku kuglicu odozgora dlanom, ostavljajte razmake od par cm između svake. Ukoliko želite na vrh svakog medenjaka stavite orah. Ukoliko ćete raditi veće kuglice, pecite ih 10 minuta, ukoliko ćete raditi manje, pecite manje. Medenjaci su gotovi čim im dno malo počne tamniti, izvana se to slabo vidi, pa slobodno otvorite pećnicu oko 7 minute i pogledajte kakvo je stanje. Ako su gotovi, izvadite ih van. Nemojte ih prepeći, oni se van pećnice još malo stvrdnu.

MAĐARICA

Sastojci za kore:

-600 g glatkog brašna

-200 g šećera

-2 jaja

-2 dcl kiselog vrhnja

-2 žlice svinjske masti (ili neke druge masti popust kokosove)

pola praška za pecivo

Sastojci za kremu:

-1.2 l mlijeka

-100 g kakaa

-250 g šećera

-5 žlica glatkog brašna

-250 g maslaca, margarina ili kokosove masti

-100 g tamne čokolade

Sastojci za glazuru:

-200 g tamne čokolade

-6 žlica suncokretovog ulja

Priprema kora:

Pećnicu zagrijte na 180C. Sve sastojke stavite u veću posudu i zamijesite tijesto. Mijesite nekoliko minuta sve dok ne dobijete glatko tijesto. Izvažite ga pa ga podijelite na 5 jednakih dijelova. Svaku koru razvaljajte na dobro pobrašnjenoj podlozi na dimenzije otprilike 35×35 cm ili na dimenziju od tepsije koju ste dobili s pećnicom. Svaku koru pecite 9 minuta, ona treba samo blago porumeniti. Dok se jedna kora peče, razvaljajte drugu.

Priprema kreme:

U velikom loncu pjenjačom promiješajte mlijeko, kakao, šećer i brašno te stavite na vatru i kuhajte oko 10 minuta. Ugasite vatru pa u kremu umiješajte maslac ili margarin i čokoladu. Sve dobro promiješajte pa kremu raspodijelite na 4 jednaka dijela u posudice. Mađaricu slažete dok je još topla i krema još vruća. Na kremi bi vam se mogla stvoriti ona kožica kao na pudingu, ali neka vas to ne brine jer se to kasnije u kolaču neće ni vidjeti ni osjetiti. Krenite slagati mađaricu tako da stavite jednu koru pa jedan dio kreme, koru pa drugi dio kreme i tako sve dok ne potrošite kore. Zadnju koru premažite čokoladnom glazurom. Nju pripremite tako da na pari otopite čokoladu pomiješanu s uljem. Čokoladnu glazuru prije prelijevanja po mađarici ohladite oko 10 minuta kako vam se ne bi razlila okolo kolača već ostala na njemu.

ŠAPE

Sastojci:

-500 do 550 grama brašna

-250 grama mljevenog oraha

-250 grama masti

-250 grama šećera

-3 jaja

Za ukrasiti: šećer u prahu

Priprema:

-U veliku posudu stavite sve sastojke i rukama zamijesite glatko, pomalo ljepljivo tijesto. Pećnicu upalite na 180C da se grije.

-Ako ćete raditi sa modlicama za šape njih je ipak prije potrebno malo namastiti i to tako da uzmete kist, ravnomjerno ih premažete s masti, te ih posipate s malo brašna. —Modlice tijestom punite do pola. U pećnicu stavljajte peći one istih oblika i debljina kako bi vam se ravnomjerno pekli.

-Ako ćete koristiti obične modlice za kekse raznoraznih oblika, tijesto uz pomoć još brašna razvaljajte na debljinu od 2 cm i izrezujte oblike po želji. Na tepsiju stavite masni papir i poslažite kekse.

-Također, ako vam se ne da ni jedno ni drugo ili vam se to tako ne sviđa, od ovog tijesta se mogu oblikovati i kuglice, kao kada radite medenjake. Postupak je isti, na tepsiju stavite masni papir i poslažite kuglice. Sve se jednako peče – a to je oko 15 minuta na 180C.

-Ako radite kao uobičajene kekse samo ih malo ohladite pa ih uvaljajte u šećer u prahu, ako radite u pravim modlicama za šape tada ih ostavite još 5 minuta da odstoje u kalupima pa ih tek tada izvadite van.

BOŽIĆNE ZVIJEZDICE ILI LINZERI

Sastojci

-200 g maslaca ili margarina sobne temperature

-2 žumanjka

-100 g šećera

-300 g glatkog brašna

Za ukrašavanje

-pekmez po želji

-vanilin šećer u prahu ili običan šećer u prahu

Priprema:

Izmiksati maslac, žumanjke i šećer, zatim umiješati brašno, pa ručno zamijesiti glatko tijesto (trebat ćete ga mijesiti nekoliko minuta dok ne dobijete lijepo glatko tijesto kao na slici dole). Ne treba dodavati mlijeko ni vodu. Ako vam tijesto ispadne mekše jer vam je maslac bio mekši, stavite ga u frižider na 10-15 minuta da se malo stisne kako biste lakše valjali. Tijesto razvaljajte na tanko na jako dobro pobrašnjenoj podlozi. Pećnicu upalite na 180C i ostavite da se grije. Tepsiju od pećnice prekrijte masnim papirom za pečenje. Modlicama ili čašom izrežite oblike po želji. Modlicu prethodno svaki put prije rezanja umočite u brašno. Polovici keksa izdubite rupu s drugom modlicom u nekom obliku ili izdubite rupu s nekakvom bocom, čepom ili nastavkom za ukrašavanje. Kekse na gusto poslažite na tepsiju. Stavite ih peći u zagrijanu pećnicu na 10 minuta. Pazite da vam ne izgore, dno će im se samo blago pozlatiti. Dok se jedne peku, napravite druge, a ostatke tijesta ponovno zamijesite, razvaljajte i ponovite postupak rezanja. Pečene kekse premažite žličicom marmelade. One kekse s rupom posipajte sa šećerom u prahu, pa ih takve posipane zalijepite na pekmez.

RASPUCANCI

Sastojci:

-200 g tamne čokolade

-50 g maslaca

-200 g mekog brašna

-pola žličice praška za pecivo

-2 jaja

-100 g šećera

-1 vanilin šećer

-prstohvat soli

-po želji u njih možete dodati naribanu koricu naranče ili par žlica prženih lješnjaka

-šećer u prahu za valjanje keksi

Priprema:

Rastopite čokoladu i margarin s maslacem na pari, maknite sa strane i ostavite da se malo ohladi. Brašno i prašak za pecivo promiješajte zajedno u jednoj posudi, ostavite sa strane. Mikserom izmiksajte jaja i šećere do pjenaste strukture. U izmiksana jaja umiješajte prohlađenu čokoladu, zatim u par navrata dodavajte brašno, lagano miješajte dok ne dobijete homogenu smjesu. Posudu pokrijte prozirnom folijom ili ju umotajte u vrećicu i stavite ju u frižider na 2-3 sata, ja sam svoje ostavila preko noći, pa sam ih ujutro pekla. Možete i tako. Pećnicu upalite na 180C i ostavite da se grije. Tepsiju obložite papirom za pečenje. Žličicom vadite smjesu za kekse, rukama napravite male tvrde kuglice, uvaljajte ih u šećer u prahu i stavite na tepsiju. Ostavljajte razmake od 5 cm između svakog keksa.

Pecite ih točno 11 minuta.

