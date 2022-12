Slavonci ponovno sjajni na najprestižnijem svjetskom kulinarskom natjecanju: Kuharima Ivanu Divkoviću i Antoniju Horvatu te pomoćniku izbornika Ivanu Đukiću svjetska bronca

U Luksemburgu je održan Svjetski kulinarski kup s kojeg su se Hrvatska i Slavonija ponovno vratile s odličnim rezultatima. Na Kupu je sudjelovalo više od tisuću kuhara i gastronomskih entuzijasta sa svih strana diljem svijeta. S više od trideset tisuća posjetitelja, ovogodišnje izdanje je imalo jasan utjecaj na lokalno stanovništvo i gastronomski sektor. Organizirati ovakav sajam, nakon dvije godine zdravstvene krize, bio je važan korak.

Hrvatsku je na natjecanju predstavljalo 20 kuhara i slastičara u tri tima: Hrvatska nacionalna kulinarska reprezentacija osvojila je brončanu medalju u kategoriji “Hladni stol”, dok je u catering kategoriji broncu osvojio “Chef hr – Community catering tim Croatia”. Posebno zapaženi i ovog puta bili su Slavonci. Vrhunski hrvatski chef Ivan Đukić bio je pomoćnik izbornika Hrvatske, dok su sjajni kuhari Ivan Divković i Antonio Tot kao dio reprezentativnog tima osvojili brončane medalje.

-Svjetsko kulinarsko prvenstvo je jedno od najvećih i najvažnijih natjecanja naše struke, a Slavonci se uvijek rado odazivaju pozivu u nacionalni tim koji predstavlja našu zemlju na tako prestižnom natjecanju. Ove godine nisam bio natjecatelj nego pomoćnik izbornika uz Nikolinu Lončar i Zlatka Novaka. Za natjecanje smo morali odraditi naporne pripreme koje su bile dinamične, ali je ekipa ozbiljno shvatila zadatak pa nije bilo teško voditi ih kroz treninge. I da, opet imamo medalju u Slavoniji i drago mi je zbog mladih kolega jer je jako važno stjecati iskustva i sudjelovati na natjecanjima ovoga ranga. Zato još jednom pozivam sve kuhare koji žele neka se prijave na natjecanja u Hrvatskoj i kako bi postali danas – sutra članovi nacionalnog tima. Ja sam danas jako ponosan na svoje dečke Slavonce koji su pokazali da Slavonija i dalje ima vrhunske kuhare i da je uvijek jedan od glavnih oslonaca hrvatske reprezentacije – rekao je pomoćnik izbornika i predsjednik Udruge kuhara i slastičara Osječko-baranjske županije Ivan Đukić.

Ivan Divković, inače kuhar u Biološko-edukacijskom centru Virovi u Otoku presretan je osvojenom medaljom.

-Pravio sam tri inovativna predjela, toplo, hladno i vegansko. Za toplo predjelo sam pravio fagottini punjen sa kremom od krvavice i umak od ječma. Hladno je souse vide rolada od kopuna, krema od batata i punjena cikla. Vege je pave od muškatne tikve, lollipop od crvene leče i humus od slanutka. Posebno mi je pomogla priprema uz chefa Đukića koja je znatno i olakšala proces pripreme i samo natjecanje. Dojmovi poslije natjecanja su pozitivni, daju volju i snagu za daljnji rad i trud u struci. Ovo je za mene prvo veliko natjecanje tako da sam zadovoljan sa rezultatom premda uvijek može bolje – rekao je Divković.

Prepun dojmova iz Luksemburga je i mladi kuhar Antonio Tot koji posebno ističe slavonsko podneblje koje uvijek rađa velike kuhare.

-Slavonija je sama po sebi dosta zapostavljena kada su u pitanju natjecanja i to želimo promjeniti. Slavonija je poznata po tome što ima jako puno mladih kuhara koji su kreativni, željni rada i učenja. Kada su u pitanju pripreme velika pomoć nam je pružena od strane stručnih ljudi koji su prošli sve to te su nam pomogli njihovi savjeti koje su stekli u prijašnjim natjecanjima. Mi kao mladi kuhari iz Slavonije želimo pokazati kako možemo biti na svjetskoj razini i da imamo sve što je potrebno da to postanemo. Veliku potporu pružio nam je chef Ivan Đukić koji je već dobro poznat ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Nakon samog natjecanja bili smo zadovoljni, ali znali smo da to može bolje, puno bolje. Svjesni smo svojih grešaka te ih planiramo ne imati na sljedećim natjecanjima i sve to dovesti do savršenstva – prepun samopouzdanja je Antonio Tot koji je kuhar Hotela Lug Baranja.

(www.icv.hr, vg)