SOS Virovitica dio akcije „Ni jedna žrtva više – ni jedna žena manje“ Ženske mreže Hrvatske

Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama, među kojima je i SOS Virovitica, danas (utorak) je organizirala javnu akciju „Ni jedna žrtva više, nijedna žena manje“ u 11 gradova u Hrvatskoj, pa tako i u Virovitici, kojom se pridružuje globalnoj kampanji za uvođenje Međunarodnog dana protiv femicida.

– SOS Virovitica se pridružila Ženskoj mreži Hrvatske u javnoj akciji „Ni jedna žrtva više, nijedna žena manje“. Ovdje govorimo o femicidu jer je samo u ovoj godini ubijeno 13 žena u Hrvatskoj što je vrlo poražavajuća statistika. Također, ovom javnom akcijom tražimo uvođenje obilježavanja Međunarodnog dana femicida jer je rasprostranjen po cijelom svijetu. A isto tako traži se donošenje nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja s financijskim planom, kao i izmjena zakonodavstva da svi oblici nasilja nad ženama budu isključivo sankcionirani kroz kazneni zakon – kaže predsjednica SOS Virovitica Desa Kolesarić.

Istraživanja EU instituta za rodnu ravnopravnost pokazala su da upravo niža stopa integracije tj. primjene načela ravnopravnosti spolova u društvu dovodi do veće stope femicida što možemo direktno povezati s činjenicom da Hrvatskoj nedostaju glavne strategije za ravnopravnost spolova i nasilje nad ženama.

Hrvatska je u samom vrhu, među tri najgore zemlje u Europskoj uniji po broju femicida, a u 2022. godini ubijeno je 13 žena u Hrvatskoj od kojih je najviše ubijeno od strane vlastitih sinova. Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja.

– Nemojmo biti gluhi i slijepi na nasilje koje se događa oko nas jer svatko od nas je jedna mala karika koja može nešto učiniti. Izađimo iz svog komfora, izađimo iz apatije koja nas je možda uhvatila u svemu tome. No, i ovdje u Virovitici smo imali ubojstvo žena. Danas su to vama možda nepoznate osobe, a nekad će se dogoditi da su to poznate. Ako se ne zaustavimo nasilje u društvu mislim da će statistike biti sve gore – kaže Desa K. te poručuje ‘Nijedna žrtva više, ni jedna žena manje’

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)