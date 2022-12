Spider grupa obilježila 31 godinu uspješnog poslovanja: U 2022. godini ostvarili impozantne rezultate, a uspješnu poslovnu priču nastavljaju s novim značajnim investicijama

Oni su stručnjaci za čaj. Kao obitelj, posvećeni su i predani samo ljekovitom bilju. Nošeni obiteljskim duhom i ponosom, na plantažama u Pitomači, proizvode samo čaj brinući o bilju ‘od polja do šalice’. Njihova je priča iskrena, bez velikih i lažnih obećanja… Oni su Spider grupa d.o.o. iz Pitomače, a danas (utorak) su u restoranu Zlatni klas u Otrovancu obilježili 31 godinu od osnutka firme.

Obilježavanju su nazočili saborski zastupnik Josip Đakić, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan, predsjednik HGK – Županijske komore Virovitica Zlatko Pleša, te brojni gospodarstvenici i poduzetnici s područja VPŽ, kao i poslovni partneri tvrtke. Uz predsjednika Uprave Spider grupe Denisa Nemčevića, bili su tu i ostali članovi obitelji Nemčević, ujedno i članovi uprave Spider grupe, majka Jasna i njezina kćer Diana Bartolić. Svi oni prisjetili su se 31 godine od osnutka i 26 godina od početka bavljenja ljekovitim biljem. Na video ekranima, mogle su se evocirati uspomene od 1990. do danas, ali i čuti o novim investicijama.

Ideja vodilja bile su četiri riječi: “Od polja do stola”. Krenuvši u poduzetničke vode početkom devedesetih godina, ambiciozna Jasna Nemčević, uz pomoć svog supruga Nikole, magistra agronomije, stvorila je prepoznatljivo, uspješno gospodarsko ime na domaćem i stranom tržištu – Spider grupu d.o.o. iz Pitomače, a ključna stvar, kasnije, bio je i ulazak Evertona u vlasničku strukturu ove grupacije koja se sastoji od pet vertikalno povezanih tvrtki, četiri proizvodne (tvrtke specijalizirane za uzgoj, preradu i opremanje proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja), te Spider grupe kao posljednje u nizu, koja upravlja i vodi poslovanje svih ostalih tvrtki.

Prvi u tom procesu ‘od polja do stola’ je tvrtka Biofarma koja se bavi proizvodnjom na njihovoj vlastitoj organskoj plantaži gdje dominantno uzgajaju kamilicu, ali i druge kulture ljekovitog bilja. Slijedi tvrtka Đolta koja se bavi isključivo kooperacijom i otkupom samoniklih vrsta. Potom dolazi Jan Spider, koja je prva osnovana te se bavi preradom ljekovitog bilja kojeg plasiraju prema renomiranim tvornicama čajeva, dok druga polovica ide prema njihovoj tvrtki Herbarium koja finalizira proizvodnju odnosno proizvodi gotove čajeve. Zadnja tvrtka u tom sustavu je već spomenuta Spider grupa koja pruža usluge prodaje, nabave, računovodstva, financija, marketinga, kontrole kvalitete i drugih funkcija prema svojim članicama.

Uspješnu poslovnu priču tvrtke koja godišnje proizvede 500 milijuna vrećica čajeva, a iste izvozi na sve kontinente svijeta, predstavio je Denis Nemčević. Iz svake njegove riječi izvire entuzijazam i očitava se ponos što je na najbolji mogući način nastavio posao koji su započeli njegovi roditelji, koji su uz veliku strast za posao, uspješno spojili privatno i poslovno te sve vrijednosti kasnije prenijeli na svoju djecu, Denisa i Dianu koji su danas vrlo važne karike u poslovanju Spider grupe. Sin Denis predsjednik je Uprave tvrtke, dok je kćer Diana direktorica za kvalitetu, nabavu i opće poslove. Kormilo grupacije Denis je preuzeo neplanirano, nakon smrti oca Nikole krajem 2013. godine, a već dvije godine kasnije proglašen je najboljim mladim menadžerom u Hrvatskoj.

-Dragi prijatelji Spider grupe, velika mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu ponovno pozdraviti na sada već tradicionalnom druženju u povodu Dana Svetog Nikole, ujedno i Dana Spider grupe. Na današnji dan u Spider grupi zaposleno je 224 djelatnika i mogu reći da smo i u ovoj godini ostvarili impozantne rezultate i iznimno dobre brojke. Konkretno, Jan Spider koji je 2021. godinu završio s ravno 100 milijuna kuna prihoda, ove godine ostvario je porast od 13 posto i 2022. godinu završit će sa 113 milijuna kuna prihoda. U tvrtki Herbarium taj je rast još izraženiji, a iznosi 34 posto ili 24 milijuna kuna, tako da će se i Herbarium približiti magičnoj brojci od 100 milijuna kuna. I ove godine, kao i prethodnih, bili smo izuzetno aktivni, nismo spavali i nismo odmarali, nego smo ostvarili velik broj novih investicija, uložili u sve članice više od 8 milijuna kuna, a od toga se 4 milijuna kuna odnosi na ulaganje u obnovljive izvore energije, konkretno u ugradnju panela, dok se ostatak odnosi na investicije u tvrtku Jan Spider, u nabavku novih proizvodnih linija za povećanje kapaciteta i kvalitete samih proizvoda – istaknuo je na samom početku Denis Nemčević.

Ispred njih je, ističe, ponovno godina koja donosi puno izazova, kako vanjskih, tako i unutarnjih, ali nema predaje…

-Ne mislimo stati i predati se, već pokušati svaku krizu kao i dosad okrenuti u svoju korist i još jače zapeti, te nastaviti našu uspješnu poslovnu priču. Ovih dana krenuli smo u još jednu značajnu investiciju vrijednu 5,4 milijuna eura. Riječ je o novim skladišnim prostorima i novim proizvodnim linijama. S tvrtkom Prajo beton prošli smo tjedan potpisali ugovor i krenuli s izgradnjom novih skladišnih kapaciteta, a tijekom 2023. godine nabavit ćemo i nove proizvodne linije. U pripremi je još jedna investicija koja se odnosi na tvrtku Jan Spider i bit će sličnog iznosa kao i ova, a odnosi se na izgradnju novih skladišnih kapaciteta, što će zasigurno razveseliti i naše brojne poslovne partnere. Vjerujem da su ispred Spider grupe dobra vremena. Prisutni smo na svim kontinentima, u jako velikom broju zemalja, radimo za velik broj brendova, svjetskih lanaca, tako da s ponosom mogu zaključiti ovu 2022. godinu i reći da je bila stvarno dobra i uspješna – naglasio je Nemčević.

Riječi zahvale i Denisu Nemčeviću i ovim poslovnim rezultatima uputio je Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača.

-Imati ovakvu firmu na svom području, nije mala stvar i ovim putem želim zahvaliti i obitelji Nemčević i svim djelatnicima tvrtke na ogromnom doprinosu za našu općinu. Svi znamo koliko velik utjecaj Spider grupa ima na gospodarstvo ne samo naše općine, već i cijele Virovitičko-podravske županije, ali i Hrvatske. Lijepo je imati jednu takvu grupaciju koja je, osim u gospodarstvo, maksimalno uključena u društveni život naše općine, od kulture pa sve do sporta i na tome im izuzetno hvala. Osobno sam poznavao pokojnog Nikolu, znao sam ga kao čovjeka koji je nesebično davao sve za svoju obitelj, za zajednicu u kojoj živi i mislim da nema bolje prigode ovako se okupiti u blagdansko vrijeme, vrijeme kada svi zapravo provodimo u nekakvom obiteljskom ozračju i sjetiti se da iz obitelji sve potiče. To je njegovao pokojni Nikola, to njeguje Jasna, to njeguju i njihova djeca. Iz obitelji sve potiče i obitelj je nukleus cijelog napretka i mislim da bi se svi mogli ugledati na ovu iznimnu obitelj – rekao je Bakan.

Zahvale je uputio i predsjednik HGK – ŽK Virovitica Zlatko Pleša.

-Spider grupa, unutar koje djeluje pet uspješnih tvrtki, dugi niz godina vrijedna je i aktivna članica Hrvatske gospodarske komore. Višestruki su dobitnici prestižne nagrade Zlatna kuna za postignute poslovne rezultate u svom poslovanju. Vjerujemo da će ih dugi niz godina i dalje ostvarivati jer dug je put od onog svežnja jedne koprive, pa do ovih danas veličanstvenih rezultata poslovanja koje zaista cijenimo i koji su sigurno primjer svim poslovnim subjektima na području naše županije, ali i šire. Veselimo se daljnjem nastavku naše suradnje sa Spider grupom i želim im nastavak ovo vrlo uspješnog poslovanja u narednom periodu – kazao je Pleša.

Vlasnicima, djelatnicima i poslovnim partnerima tvrtke, na velikom uspjehu u proteklom periodu čestitao je predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović.

-Čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred Virovitičko-podravske županije, u ime župana Igora Androvića i svoje osobno ime. Ovaj dan je lako planirati, jer se na Dan Svetog Nikole sa Spider grupom već godinama družimo i slavimo njihove uspjehe, a iza nas je još jedna uspješna godina. Već smo čuli koliki je rast tvrtka ostvarila u ovoj i prethodnoj godini, a kada znamo da se posluje u vrijeme ovog nesretnog rata, kao što se poslovalo u vrijeme pandemije koronavirusa koja je u jednoj mjeri prisutna i danas, riječ je zapravo o nevjerojatnom uspjehu. Županija će i dalje stajati na raspologanju sa svim svojim službama i podržavati ideje i rad grupacije koliko god bude bilo moguće. Svima želim puno uspjeha u novoj godini – dodao je Begović.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako su za uspjeh potrebne četiri komponente, te da su pobjednici uvijek oni koji su najuporniji, najspremniji, najstručniji i najsposobniji, a Spider grupa posjeduje sve navedeno.

-Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve vas s kojima se družimo već dugi niz godina, vas s kojima dijelimo i radost prošlogodišnjih uspjeha, kao i ovogodišnjih, slušajući informacije o tome što ste učinili u proteklom vremenu i što planirate u budućnosti, vas koji ste trnovitim i teškim putem stvorili jednu respektabilnu firmu na području Republike Hrvatske, vas koji ste smišljajući nove proizvode i pronalazeći nove partnere stvorili jedan brend koji je prepoznatljiv u cijelom svijetu. Čestitam vam na svim vašim uspjesima. Ovim putem vas potičem da iskoristite sve mjere koje nudi Vlada Republike Hrvatske, da budete u trendu, jer je i Europska unija odlučila izdvojiti dio sredstava kako bi se pomoglo u stasanju, rastu i oporavku od svih nedaća koje su nas pratile. Još jednom vam čestitam na svim uspjesima, želim da nastavite ovakva druženja još dugi niz godina i da uspomenu na vašeg oca Nikolu, svake godine na današnji dan, nikada ne prekinete, da u zajedništvu radite i stvarate i budete perjanica društva – zaključio je Đakić.

Spider grupa u svojih više od 30 godina poslovanja nikad nije imala problema s dobavljačima niti je ikada kasnila u ispunjavanju svojih obveza prema zaposlenicima ili državi, a tako stečeni kredibilitet osigurava zadržavanje visoke kvalitete ukupnog poslovanja. Njihov glavni proizvod koji izravno plasiraju prema krajnjim kupcima okupljen je pod brendom čajeva Naturavita, na koji će staviti još veći naglasak u budućem periodu kako bi napravili još veći iskorak na tržištu…

Današnju svečanost svojim su nastupom uveličali Matej Blažević na akustičnoj gitari i usnoj harmonici i Cash Band.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)