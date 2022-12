Suvremen čuvar tradicije: Otvoren Turističko-informativni centar Klopotec na Kladarskom bregu

Da je klopotec čuvar grožđa i tradicije, znano je od Zagorja do Slavonije. Zato se svake godine, 24. kolovoza, u povodu blagdana svetog Bartola, zaštitnika kožara, pastira, seljaka i zanatlija, podiže barem jedan novi klopotec koji označava kraj radova u vinogradu i koji bi do berbe trebao štititi vinograde od najezde čvoraka.

Taj glasni klopotec ima i svoju društvenu zadaću, on je puno više od plašila za ptice – on je i čuvar tradicije. Upravo jedan takav, nov i moderan, ali i turistički značajan danas (petak) je na Kladarskom bregu svečano otvoren. Riječ je o Turističko-informativnom centru Klopotec koji je izgrađen u sklopu projekta EAGLE odobrenog za financiranje u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt provode Općina Pitomača, Turistička zajednica Općine Pitomača i Šumarija Mecsekerdő Zrt iz Pečuha. Ukupna vrijednost projekta je 1,65 milijuna eura, od čega su 85 posto bespovratna sredstva Europske unije.

Svečanom otvaranju nazočili su župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić te njegov zamjenik Marin Aragović, izaslanik mađarskog partnera na projektu Šumarije Mecsekerdő Zrt iz Pečuha te voditelj razvojnog i tehnološkog odjela šumarije Miloš Senaši te programska menadžerica i predstavnica Zajedničkog tajništva Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska Andrea Kakaš.

Na početku otvorenja prisutnima se obratio načelnik Željko Grgačić koji je istaknuo kako je sretan i ponosan jer je ovo samo jedan u nizu projekata koji stvaraju budućnost turizma na području općine Pitomača.

– Uz Interpretacijski centar kuća Petra Preradovića i Centar za posjetitelje Križnica ovo je projekt koji će dodatno obogatiti turističku ponudu općine. Volim reći da su to tri magneta za privlačenje turista. Sada očekujemo i onaj drugi dio, a to je od vas privatnika, vinogradara da se uključite dalje u razvoj turizma. I to je jedan dio gdje zapravo, s ova tri magneta, razvijamo turizam na području općine Pitomača gdje vidim veliku, sretnu i ljepšu budućnost – rekao je načelnik Grgačić te zahvalio svima koji su sudjelovali na ovom projektu.

Uspješne provedbe projekta ne bi bilo bez dobre suradnje s partnerom Šumarijom Mecsekerdő Zrt iz Pečuha pa se u ime Šumarije prisutnima obratio voditelj razvojnog i tehnološkog odjela Miloš Senaši.

– Od samih početaka znali smo što želimo ostvariti. Zajednički smo izradili projektnu dokumentaciju i priveli kraju ovaj projekt. Sudeći po tome ono što vidimo koji je finalni proizvod cijelog ovog projekta, infrastrukturna ulaganja, moram priznati da smo bili jako dobri partneri i ovim putem želim čestitati načelniku jer vidimo taj razvoj i sva turistička ulaganja koja služe kao dobrobit cijele općine i svih ljudi dobre volje u ovom kraju – rekao je M. Senaši te posebne zahvale uputio projektnom voditelju Marinu Barčanu.

Prisutnima se obratila programska menadžerica i predstavnica Zajedničkog tajništva Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska Andrea Kakaš.

– Uvijek nam je čast i zadovoljstvo prihvatiti poziv i biti prisutni na ovakvim svečanim projektnim događanjima. Ovaj projekt završava ovog mjeseca odnosno krajem godine i u ovom tjednu, u utorak, smo već imali završnu konferenciju i otvaranje centra u Pečuhu. Svi smo svjesni da od početka projekta u ove dvije godine okolnosti nam nisu baš olakšale u realiziranju ovog projekta. No svi znamo o čemu govorimo, fokusiramo se na one pozitivne stvari i kada je ovaj projekt bio odobren u siječnju 2019. godine nitko nije znao što nas čeka. Ali kako se vidi, došli smo do kraja. Iz moje i programske perspektive ovaj projekt i partneri pokazali su što znači prekogranična suradnja, kako treba ciljeve i snove ostvariti zajednički što vam od srca čestitam i zahvaljujem na ovoj suradnji – rekla je A. Kakaš.

Zadovoljstvo uspješno završenim projektom izrazio je i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

– U suradnji s Republikom Mađarskom stvarno je velika stvar napravljena na području cijele županije kada govorimo o projektima u turizmu, a posebno je velika stvar napravljena ovdje u proteklih nekoliko godina baš na području općine Pitomača i čestitam i načelniku i svima koji su proveli sve te projekte. Upravo zahvaljujući tim projektima možemo reći da je Virovitičko-podravska županija danas prepoznata kao turistička kontinentalna destinacija. Ovaj projekt TIC Klopotec mi je posebno drag jer su ga pokrenuli upravo naši vinogradari s ovog poznatog vinarskog područja i ovaj projekt će i promovirati ovo vinogradarsko područje općine Pitomača – rekao je župan Andrović.

Na kraju su, uz blagoslov župnika Zdravka Radoša iz Turnašice, govornici su službeno otvorili Klopotec.

(www.icv.hr, ib, foto: K. Toplak)