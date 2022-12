Svojim umjetničkim djelima Virovitičanka Nikolina Mihić istaknula značaj fizičkog pokreta

Pod nazivom “Ljepota pokreta”, jučer (petak) je u sportskoj dvorani “Budi fit” otvorena izložba Nikoline Mihić. Pomoću vodenih boja i platna, ova profesorica likovne kulture, instruktorica fitnessa i osobna trenerica željela je istaknuti važnost tjelesnog vježbanja, koje je ponekad zanemaren dio brige o fizičkom, ali i mentalnom zdravlju.

Nešto više o izloženim umjetničkim radovima okupljenima, među kojima je bio i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, rekla je Anja Brabec Žeravica, profesorica likovne kulture i muzejski pedagog.

– Nešto što uvijek fascinira likovnjake, kao i sve druge ljude, je to što naše tijelo služi upravo za pokret. Nikolina je priču o pokretu prikazala u ovom prostoru gdje se pokret svakodnevno vrednuje. Ono što je meni dosta zgodno je što vidimo kombinaciju jednostavnih slika i nešto figurativnijih, prepoznatljivih svima nama. S jedne strane imamo “znakove” koji prikazuju kretanje, a s druge strane imamo potpunu priču figuracija. Također, grli se s bojom koje su ovdje udomljene u više navrata, kroz tople i hladne nijanse. Pokret je vidljiv i u izboru boja, a i u materijalu koji Nikolina koristi. Vodena boja sama po sebi pokreće boju na papiru i nisi uvijek spreman na ono što će ti pružiti. Zanimljivo je da postoji i mala sekcija slika čija tema su djeca koja su čisti pokret i energija – istaknula je A. Brabec Žeravica, nakon čega je posjetiteljima nekoliko riječi rekao i Ivica Kirin.

– Lakše je predavati djeci nego sam pokazati što znaš raditi, za to treba velika hrabrost. Obično ljudi počnu slikati, ovi stariji dobro znaju, je kad dođu u mirovinu, kad više nemaju srama i nije im bitno što će ljudi reći, kako će ocjenjivati njihove radove. Tad se stječe prava hrabrost. U Nikolininim godinama, velika je stvar pokazati to što radiš. Možda njen primjer potakne i druge ljude koji to imaju u sebi, da se i sami počnu baviti svojom strasti – rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

Kako je sama simpatično priznala, postavljanje izložbe i dolazak posjetitelja u velikom broju ganuo je autoricu Nikolinu Mihić do suza.

– Jako mi je drago što me podržavate i što ste došli. Želim vam svima da se ugodno ovdje osjećate i da vas dotakne ovo što sam pokušala dočarati kroz sliku. Ono što živim sam “poslala” sad vama da doživite na svoj način – zaključila je N. Mihić.

