U Čačincima obilježena 31. obljetnica VRO Papuk 91 i oslobađanja podpapučkih sela

U Čačincima je u organizaciji Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132. brigade Orahovica, obilježena 31. Obljetnica Vojno-redarstvene akcije Papuk 91 i oslobađanja podpapučkih sela što je bila povijesna akcija oslobađanja prvog okupiranog područja u RH koja je očuvala Podravsku magistralu – žilu kucavicu Slavonije.

Obljetnici su nazočili izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, general zbora Josip Lucić, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, kao domaćin načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, gradonačelnik Orahovice Saša Rister te mnoštvo hrvatskih branitelja predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja cijele županije.

Obljetnica je započela odavanjem počasti preminulim i poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskog ratu kod njihovog spomen obilježja u središtu Čačinaca, a potom je prigodni program održan u čačinačkom Hrvatskom domu kulture. O zbivanjima u ovoj akciji govorio je ratni zapovjednik 2. bojne 132. brigade pukovnik Ivan Husnjak.

– Bila je tada ciča zima, gotovo -20 stupnjeva kada smo krenuli u oslobađanje šireg orahovačkog područja. Bilo je je jako teško, nismo znali što nas čeka. Sredinom prosinca 1991. oslobođen je širi prostor zapadne Slavonije, a u zoni odgovornosti naše bojne 15. prosinca 1991. oslobođen je prostor podpapučkih sela i ovog našeg prostora koji je imao veliki značaj kako za postrojbe hrvatske vojske, jer je izvoljevana veličanstvena pobjeda, tako i za mještane bivše općine Orahovica i njeno gospodarstvo. Naime, ovom akcijom spriječen je proboj neprijatelja preko komunikacije Osijek-Virovitica, odnosno obranjena je krucijalna Podravska magistrala. Danas smo iznimno ponosni na sve hrvatske branitelje i policajce koji su branili i obranili ovo područje, a posebno odajemo počast onima koji su u ovoj akciji dali svoj život za svoju Hrvatsku – rekao je između ostalog Husnjak.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister pozdravio je inicijativu i upornost organizatora za ovakvim događajem koji, kako je rekao, čuva istinu i uspomenu na Domovinski rat.

– Mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj, a to ste nam dali upravo vi, hrabri hrvatski branitelji i zato smo vam vječno zahvalni. Na nama mlađima koji smo na ovim funkcijama je da vam pomognemo koliko možemo jer to je najmanje što možemo. Poginuli hrvatski branitelji su dali ono najsvetije od sebe, svoj život za našu Domovinu, njihova hrabrost i odlučnost naš su putokaz da se mi danas jednakom snagom borimo za bolji život svakog građanina Hrvatske. Neka im je vječna slava i hvala – rekao je Rister.

Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac naglasio je kako je svaki hrvatski branitelj simbol hrvatske neovisnosti i slobode.

– Mi ovdje u Čačincima posebno znamo koliko je ova akcija važna, ponosni smo što je upravo u našem mjestu po prvi puta ustrojena 2. bojna koja je smjelo obranila ovo područje. Ovo je najbolja prilika da se zahvalim svima vama na herojstvu, svima koji ste na kocku stavili svoje živote za slobodu svih nas i dali prigodu nama mladima da danas budemo u svojoj slobodnoj Hrvatskoj. U vrijeme rata sam imao sedam godina, ali svježe se sjećam svih tih trenutaka, ponosa koji smo proživljavali i danas sam ponosan što sam dužnosnik koji može i mora promicati istinu o vama. Hvala vam od srca na nemjerljivom doprinosu i vjerujte mi smo danas tu da nastavimo vašim putem, nadam se da smo već sada opravdali i ostvarili vaše snove o Hrvatskoj kakvu ste željeli, ako nismo dat ćemo sve od sebe da to tako i bude – rekao je Jurenac.

Župan Igor Andrović istaknuo je kako su ovakve obljetnice iznimno važne kako bi se i mlade i djecu educiralo o istini i hrabrosti hrvatskih branitelja.

– Prije nekoliko dana svi smo zajedno sudjelovali na Hodočašću Gospi Voćinskoj za 47 nevinih Hrvata žrtava Voćina koji su mučki ubijeni od strane neprijatelja, danas smo ovdje kako bi obilježili ovu povijesnu akciju koja je učinila veliku stvar u obrani cijele Hrvatske. Ovo su događaji koji čuvaju uspomenu na svakog hrvatskog branitelja i svaku žrtvu te istinu na Domovinski rat koji je svima nam dao danas slobodan život u svojoj zemlji. Virovitičko-podravska županija uvijek je bila uz hrvatske branitelje i udruge i tako će uvijek i ostati jer mi znamo tko je i čijom je krvlju stvorena Hrvatska. Svim našim poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala i laka im hrvatska gruda – rekao je Andrović.

Na kraju se obratio izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tome Medveda, general zbora Josip Lucić naglasivši kako je u Domovinskom ratu bilo važno prepoznatljivo hrvatsko zajedništvo na koje poziva i danas.

– Hrabrost nas hrvatskih ratnika i posebno zajedništvo dovelo nas je do velike pobjede. Kada smo krenuli u obranu svoje Domovine nismo uopće razmišljali, čak me danas na neki način peče savjest što nisam tada, hajdemo to reći tako, ”pitao” svoju ženu i obitelj što misle o odlasku. Bez sekunde razmišljanja sam otišao braniti svoju Domovinu ne znajući hoću li se vratiti i ili ne. Tako su i svi hrvatski branitelji srcem i dušom krenuli. 1991. smo svi pješice krenuli gdje god je trebalo i pješice hodali kilometre da bi zauzeli položaje i obranili svoje, a gledam danas ispred svake ustanove puna parkirališta, svi imamo automobile i najčešće baš njima idemo i na najbliža mjesta pa valjda smo nešto u toj našoj zemlji i napravili. Znam da nije sve onako kako bi željeli, ali imamo svoju Domovinu, kakva takva je, ali naša i ona može samo ići prema naprijed. Drago mi je ovdje vidjeti mlade načelnike i župana koji se odazivaju na ove obljetnice, to je naša snaga i posebno sam sretan što sam danas pogledao i izložbu djece iz osnovne škole na temu Domovinskog rata, to je današnji način borbe za Domovinu. Hvala ovim hrabrim ratnicima koji su obranili ovo područje, svi znamo koliko je ovo bilo krucijalno područje obrane Hrvatske i zato morate biti ponosni na sve što ste učinili – rekao je Lucić.

U sklopu obljetnice bila je postavljena izložba likovnih i literarnih radova na temu Domovinski rat učenika OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci koji su od strane udruge organizatora i nagrađeni za svoj rad, a na kraju je prikazan i dokumentarni film ”Sinovi zapadne Slavonije” autora Dine Mataza i Mihaela Puljića, upravo o akcijama oslobađanja kompletnog područja Virovitičko-podravske županije.

