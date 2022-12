U Portugalu održana četvrta mobilnost projekta „Small steps to a big goal – what can I do for Earth?“

U portugalskom gradu Guimarãesu od 27. studenog do 3. prosinca održana je četvrta mobilnost Erasmus+ projekta „Small steps to a big goal – what can I do for Earth?“, u kojem od 2020. godine sudjeluje OŠ Josipa Kozarca, Slatina.

Učiteljice Martina Bukvić i Hana Tepeš te učenice 8. razreda Lana Bobanić, Tea Ivanović, Rea Puhanić i Patricia Zekonjić sudjelovale su u brojnim aktivnostima u okviru projekta koji slatinska škola uspješno provodi s partnerskim školama iz Poljske (Garwolin), Turske (Silifke/Mersin), Rumunjske (Rădăuți) i Portugala (Guimarães). Sudionici projekta obišli su prirodne i kulturološke znamenitosti Guimarãesa, ali i susjednih gradova Brage i Porta te su sudjelovali u brojnim edukativnim i ekološkim radionicama. Učenice su bile smještene u obiteljima portugalskih učenica, gdje su ih velikodušno primili i ugostili.

Sljedeća mobilnost projekta planirana je krajem ožujka, kada učitelji i učenici gostuju u turskom mjestu Silifke u okrugu Mersin.

