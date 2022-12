U Suhopolju zasjala svijeća radosti: Treći vikend Adventa svojim nastupima uveličali Vokalni ansambl Contesse i mališani Glazbene igraonice GŠ Jan Vlašimsky

Mještani općine Suhopolje, unatoč jakoj kiši koja je neumorno padala tijekom cijelog dana, okupili su se sinoć (subota) u dvorištu župne crkve svete Terezije Avilske, a povod svemu bilo je paljenje treće adventske svijeće.

Na tradicionalnom ritualu obilježavanja ulaska u treći adventski tjedan, svijeću radosti, uz poruku mira, razumijevanja i zajedništva, upalio je župnik Ljubo Krmar i pritom otkrio koju simboliku ‘skriva’ treća adventska svijeća.

– Treća adventska svijeća u prvi plan stavlja radost i veselje. Ova nas svijeća uči da budemo radosni i zahvalni na svemu što imamo u životu. Kaže se da ljudi ne znaju što imaju sve dok to ne izgube. Treća nam adventska svijeća objašnjava upravo to – budimo radosni jer imamo obitelj i prijatelje, jer imamo dobro zdravlje, jer smo spoznali što je to ljubav i jer svakoga dana imamo priliku nekome uljepšati dan. Tu priliku trebamo iskoristiti jer će nam svako dobro djelo povećati radost u srcu – rekao je župnik.

U nastavku programa, koji zbog jake kiše nije mogao biti održan na već tradicionalnoj lokaciji u suhopoljskom parku kako je ranije planirano, već je prebačen u restoran dvorca Janković, okupljenu djecu i njihove roditelje prvo je odličnim izvedbama oduševio Vokalni ansambl Contesse, a potom su na scenu stupili mališani Glazbene igraonice Glazbene škole Jan Vlašimsky koji su izveli nekoliko božićnih pjesmica, a onda dodatno zagrijali atmosferu popularnim hitom Zaprešić Boysa “Igraj moja Hrvatska”, s kojim su ujedno poslali ‘veliku’ podršku ‘Vatrenima’ za polufinalni susret s Argentinom koji je na rasporedu ovog utorka, 13. prosinca s početkom u 20 sati.

Sve nazočne pozdravio je načelnik općine Suhopolje Goran Doležal te ih pozvao, kao i sve mještane općine, na paljenje posljednje, četvrte adventske svijeće u subotu, 17. prosinca u 16:30 sati, kao i na završni program ovogodišnjeg Adventa koji će započeti u 18 sati, kada će prigodan koncert održati Kulturno umjetnička udruga Suhopolje.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)