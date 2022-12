“VRTIM ZDRAVI FILM” Osnovnoškolci s područja VPŽ i ove godine kroz hvalevrijedan projekt učili o zdravim životnim navikama

I ove godine, kroz projekt Hrvatskog školskog sportskog saveza “Vrtim zdravi film”, Školski sportski savez Virovitičko-podravske županije organizirao je zanimljivu radionicu i predavanje o zdravoj prehrani i zdravim životnim navikama. Predavanje namijenjeno učenicima, voditeljima školskih sportskih društava i ravnateljima osnovnih škola s područja Virovitičko–podravske županije, održano je danas (petak) u suhopoljskom dvorcu Janković.

“Vrtim zdravi film” dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom “Nestlé for healthier Kids Global Programme”, kojem je cilj educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, a sve u svrhu stjecanja pravilnih životnih navika. U ovogodišnjem projektu sudjelovalo je šest osnovnih škola s područja VPŽ: OŠ I. Brlić Mažuranić iz Orahovice, OŠ A. Cesarca iz Špišić Bukovice, OŠ I. G. Kovačića iz Gornjeg Bazja, OŠ Suhopolje, OŠ Voćin i OŠ E. Kumičića iz Slatine.

Sve nazočne, na samom početku, pozdravili su viša savjetnica za programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti Hrvatskog školskog sportskog saveza Martina Miklečić i predsjednik Školskog sportskog saveza VPŽ Saša Topić, a više o samom projektu rekla je tajnica Školskog sportskog saveza VPŽ Dora Međimorec.

-Nakon prošlogodišnje uspješne organizacije, ove godine nastavili smo s projektom Hrvatskog školskog sportskog saveza “Vrtim zdravi film” koji se već 12 godina uspješno provodi i na području naše županije. Riječ je o projektu koji se provodi u osnovnim školama gdje učenici prolaze edukaciju o zdravoj prehrani i načinu pripreme iste, a koja je usko povezana uz bavljenje tjelesnom aktivnosti. Ove godine angažirali smo autoricu kuharica, chefficu i kreatoricu digitalnog sadržaja Nastasju Chiaru Petrić, vrhunsku kuharicu koja će s našim školarcima održati zanimljivu radionicu pripreme hrane i kuhanja, a s nama je ovdje i poznata nutricionistica Koraljka Novina Brkić koja se već drugu godinu zaredom odazvala našem pozivu zbog čega sam iznimno sretna, jer riječ je o stručnjakinji čija su predavanja zaista poučna i zanimljiva za poslušati – rekla je Dora Međimorec.

Učenike, profesore i ravnatelje osnovnih škola pozdravila je i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić naglasivši pritom kako Virovitičko-podravska županija ima svu potrebnu infrastrukturu i programe koji maksimalno podržavaju promociju tjelesne aktivnosti.

-Djeci je bitno upravo u školskoj dobi omogućiti učenje o pravilnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti, jer to je osnova zdravih životnih navika. Virovitičko-podravska županija uvijek će podržavati ovakve i slične aktivnosti. Kada govorimo o tjelesnoj aktivnosti, sve škole na području županije, osim one u Novoj Bukovici, imaju sportsku dvoranu. Od ukupno 73 školska objekta njih 59 je novoobnovljenih. Svi ti objekti imaju višenamjenski prostor u kojemu se odvija tjelesna aktivnost učenika. Isto tako, jedna smo od županija koja u svim matičnim školama ima kuhinju i blagovaonicu i svake godine izdvaja potrebna sredstva za njihovo opremanje. Bitno je istaknuti da se školarcima ne dijele pekarski proizvodi, već kuhani obroci pripremljeni sukladno nacionalnim smjernicama propisanim od strane Ministarstva zdravlja – naglasila je pročelnica Bunić.

U nastavku, kroz zanimljivo predavanje, nutricionistica Koraljka Novina Brkić profesorima je pokušala objasniti kako da učenike aktiviraju kroz projekt “Vrtim zdravi film”.

-Izuzetno mi je drago što sam već drugu godinu zaredom ovdje i smatram da bi ovo mogla postati jedna jako lijepa tradicija. Ideja projekta je edukacija školske djece o važnosti pravilne prehrane i velike potrebe za fizičkom aktivnosti, pogotovo u njihovoj dobi. S profesorima, koji su na neki način i provoditelji projekta, želimo izmijeniti znanja i iskustva i pokazati im neke nove smjernice kako bi i oni obogatili svoje znanje i kako bi lakše to znanje mogli prenijeti svojim učenicima tijekom ovog programa. Poznato je da Hrvatska nema dobru statistiku što se tiče djece i prekomjerne tjelesne težine. Djeci nedostaje u prehrani više povrća, voća i više raznolikih namirnica i to je ono što pokušavamo polagano promijeniti. Imamo zaista dobre povratne informacije učenika i to je ono najbitnije – rekla je Koraljka Novina Brkić.

Dok su profesori slušali predavanje, učenici su u kuhinji dvorca Janković, pod ‘palicom’ chefice Nastasje Chiare Petrić aktivno učili o načinu pripreme zdravih obroka.

-Inače održavam kuharske radionice za djecu i odrasle, a ovom pozivu odazvala sam se jer je ovo super dobna skupina, to su djeca koja apsolutno mogu sve raditi u kuhinji i mislim da trebaju znati u principu kakva hrana ih okružuje i na koji način se kuha. Ja uvijek volim pokazati previše. Danas imamo šest jela, možda čak i više, s tim da neka jela imaju dvije komponente. U principu im želim pokazati kako nekakve svakodnevne namirnice možemo pretvoriti u nešto potpuno drugačije. Interes je zaista velik, ljudi vole naučiti nešto novo, vole dobiti ideju, to je jedna od stvari koje često čujem od roditelja. Svakog tjedna na televiziji se emitira moja emisija vezana za recepte, koje redovito objavljujem i na svom instagram profilu ‘Chiarin tanjurić’, pišem i za časopise i uvijek svoje ideje volim podijeliti s drugima – zaključila je Perić.

Na kraju su svi učenici i njihovi nastavnici mogli kušati zdrava jela, koja su bila pripremljena tijekom edukativne radionice. Brzi njoki od špinata, brzi umak od mascarponea i povrća, šalša obogaćena porilukom, okruglice od slanutka i trgana piletina samo su neki od ‘specijaliteta’ koji su se našli na danšnjem meniju.

