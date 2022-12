“Zima” se vraća u Orahovicu: U ponedjeljak, 26. prosinca starta malonogometni turnir s ukupno 8 kategorija

U organizaciji Caffe bara Blues, u ponedjeljak, 26. prosinca u sportskoj dvorani školskog centra počet će tradicionalni 33. orahovački malonogometni turnir “Zima”.

Ove godine igrat će se u devet kategorija i to uzrasta do 9, 11, 13, 15, 17 i 19 godina te veterani i naravno najjača, seniorska kategorija.

Organizator je odredio i kotizacije za turnir pa će tako ekipe do 9 i 11 godina morati izdvojiti 200 kuna, do 13, 15 i 17 godina cijena je 400 kuna, za igrače do 19 godina i veterane 500 kuna, dok je seniorska kotizacija 900 kuna.

Prijave je moguće izvršiti do 25. prosinca u Caffe baru Blues, a sve informacije dostupne su na broj mobitela 097/ 625 5325.

Izvlačenje je tradicionalno na Božić u Caffe baru Blues od 18 sati. Suorganizator turnira je Grad Orahovica.

-Siguran sam kako će nakon dvije godine pauze zbog koronavirusa, zanimanje za naš turnir ove godine biti velik što ovaj grad i zaslužuje. Igramo našim standardnim sustavom 5+1 i po futsal pravilima. Pozivam se ljubitelje nogometa i sporta da nam se pridruže od 26. prosinca na dalje – rekao je predsjednik Organizacijskog odbora Vlado Grgić.

(www.icv.hr, vg, foto: arhiva)