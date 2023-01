1. HRL U-14 REGIJA 2 Rukometašicama Slatina dva boda u susretima 6. kola: Orahovčanke poražene od Đakova i Darde

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola 1. HRL U-14 Regije 2, a u Slatini je istoimena domaća ekipa ugostila Orahovicu, Đakovo i Dardu.

SLATINA – DARDA 20:13

Nakon početnog vodstva Darde, domaće rukometašice preuzele su kontrolu nad rezultatom. Do odlaska na odmor, golovima Jurline, Grgurić i Sabo, Slatinčanke su imale +4, a iste igračice u listu strijelaca upisale su se i u nastavku za konačnih 20:13. Jurlina je i ovog puta bila najefikasnija na terenu, a postigla je 12 pogodaka.

Slatina: Marta Dušak, Tena Presečan, Katja Košćak, Mirna Grgurić 4, Mia Panić, Lana Škrnički, Katja Kovačalija, Leona Prugovečki, Tea Matanović, Iva Randelj, Iva Ćosić, Mihaela Sabo 4, Tena Jurlina 12, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović.

ĐAKOVO – SLATINA 30:14

U drugom dvoboju Slatina je poražena od Đakova. Gošće su nakon početnog zaostatka serijom 7:2 došle do četiri pogotka prednosti, a istu su povećavale sve do kraja utakmice. Ela Đelatović predvodila je Đakovo do pobjede rezultatom 30:14.

Slatina: Marta Dušak, Tena Presečan, Katja Košćak 1, Mirna Grgurić 2, Mia Panić, Lana Škrnički, Katja Kovačalija, Leona Prugovečki, Tea Matanović, Iva Randelj, Iva Ćosić, Mihaela Sabo 2, Tena Jurlina 9, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović

ORAHOVICA – ĐAKOVO 8:24

Rukometašice Orahovice povele su 1:0 u utakmici protiv vrlo dobre ekipe Đakova, no to je bila jedina prednost sastava Andrijane Rukavine. Đakovčanke su pokazale kvalitetu te su u konačnici slavile s +16.

Orahovica: Ema Zeman, Petra Erceg, Ivna Maričić, Marta Batrac, Pia Rađenović, Brigita Batrac, Lana Belobradić, Lucija Cigler 4, Lea Kolar 3, Lana Potalec, Arijana Čočaj 1, Ines Poljak, trenerica: Andrijana Rukavina.

DARDA – ORAHOVICA 21:7

Niti u drugom susretu igračice Andrijane Rukavine nisu uspjele doći do bodova. Darda je slavila s 14 pogodaka prednosti.

