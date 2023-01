1. HRL U-16 Rukometašice 1234 Virovitice upisale dva boda na gostovanju u Osijeku

Proteklog vikenda odigrani su susreti 5. kola 1. HRL U-16 za rukometašice, a ekipa 1234 Virovitice gostovala je u Osijeku gdje je snage odmjerila s istoimenom ekipom te Olimpijom, koja je ujedno bila domaćin. Utakmice 5. kola u Osijeku je odigrala i Podravka.

OSIJEK – 1234 VIROVITICA 28:16

Lavice su u prvom dvoboju povele s 3:0 golovima Evelin Grubić, Ene Jug i Elene Glavice, no ubrzo su igračice Osijeka dostigle spomenutu prednost te otišle na nedostižnu razliku. Lara Vrajić s šest je zgoditaka u prvom poluvremenu predvodila svoju ekipu do preokreta, a prvi dio završio je rezultatom 14:7 u korist Osječanki. Najefikasnija u redovima 1234 Virovitice u ovom je susretu bila već spomenuta Ena Jug s 9 zgoditaka, ujedno je bila i najefikasnija igračica na terenu, no unatoč tomu igračice Darka Grdića nisu uspjele doći do novih bodova.

1234 Virovitica: Helena Zeman, Lorena Ariana Volenik, Klara Pokupić 1, Tea Blažev, Evelin Grubić, Ena Jug 9, Korina Velić, Una Velić 3, Lana Majdak, Gabriela Šerment, Elena Glavica 1, Lana Lipovac, Darma Rončević, Ela Hajmaši, trener: Darko Grdić

1234 VIROVITICA – OLIMPIJA 30:7

U drugom dvoboju Virovitičanke su pokazale svoju snagu i upisale uvjerljivu pobjedu. Već do odlaska na odmor “lavice” su imale +15 (18:3), dok su u drugom dijelu dodatno povećavale svoju prednost do konačnih 30:7. Najefikasnija u redovima 1234 Virovitice bila je Una Velić s 10 postignutih pogodaka.

1234 Virovitica: Helena Zeman, Lorena Ariana Volenik, Klara Pokupić 3, Tea Blažev, Evelin Grubić 3, Ena Jug 4, Korina Velić, Una Velić 10, Lana Majdak 1, Gabriela Šerment 2, Elena Glavica, Ema Drljić 3, Lana Lipovac 1, Darma Rončević 3, Ela Hajmaši, trener: Darko Grdić

