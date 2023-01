2. HMNL ISTOK Slatinčani minimalno poraženi na gostovanju u Vinkovcima

Malonogometaši Slatine poraženi su u utakmici 11. kola na gostovanju u Vinkovcima od MNK Vinkovci – Učilište Studium rezultatom 6:5.

U dvoboju dvije izjednačene ekipe igralo se otvoreno, a u takvoj igri spretniji su bili domaćini. Slatina je već u 3. minuti stigla do vodstva golom kapetana Borisa Bihara, no Vinkovčani su izjednačili pet minuta kasnije. Strijelac je bio Matej Špijonjak.

“Crna rupa” sredinom prvog dijela dovela je Slatinu do dva gola zaostatka, pogotke su postigli Jakov Jurišić i Karlo Morovičanin, no do odlaska na odmor smanjio je Antun Sopjanac.

Nakon šest minuta igre u drugom dijelu Vinkovčani su još jednom na +2, strijelac je bio Jurišić, a u posljednjih šest minuta gledatelji su vidjeli još pet pogodaka. Golove za Slatinu do kraja utakmice postigli su Dominik Bogati i Ivan Stjepić, jedan je bio autogol Dominika Jelinića, dok su po pogodak za domaćine, kojima su malonogometaši Vinkovaca ujedno došli do pobjede, postigli su Jakov Jurišić i Tin Marko Jurić.

Malonogometaši Slatine slobodni su u sljedećem kolu, dok će za dva tjedna biti domaćini MNK Futsal Olimpijcu iz Županje.

(www.icv.hr, mra, MNK Slatina)