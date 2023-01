Čudna prometna pravila: U nekim europskim državama ne smijete imati prljav automobil, voziti s upaljenom cigaretom ili po makadamu

Jedna od najvećih frustracija prilikom odlaska u inozemstvo je kad u retrovizoru vidite automobil s uključenim rotirkama. Potom stanete sa strane i znate što slijedi. Uvijek je to poprilično visoka kazna, uglavnom u eurima, koje ste mislili potrošiti na vlakiću smrti u nekom zabavnom parku ili platu oborite ribe, piše Revija HAK.

Prometne znakove uglavnom znamo čitati, ako na okrugloj bijeloj ploči s crvenim obrubom piše 60 sigurno to nećemo protumačiti kao ‘vozi brže od 60 km/h’. No, u mnogim europskim državama na snazi su pravila koja baš i nisu uobičajena.

Albanija

Tolerancija na uporabu alkohola u vožnji je 0.01 promil, što je gotovo isto kao da i nema tolerancije. Koliko je to, jedan gutljaj piva, pogled na žesticu, jedna Griotta…

Bjelorusija, Bugarska, Rusija i Rumunjska

Vozite li neoprani, prljavi automobil slijedi kazna.

Bugarska

U jednosmjernim ulicama možete parkirati samo na lijevoj strani.

Cipar

Zabranjena je uporabe sirene u rezidencijalnim četvrtima i u blizini bolnica. Vozačima je zabranjeno jesti u automobilima. Također, korištenje ruku da biste izrazili negodovanje je nedopušteno – to uključuje srednji prst, prijeteće mahanje i ostatak našeg bogatog repertoara neverbalnih uvreda i prijetnji. Sjeti li se netko ove zakonske odredbe u Hrvatskoj, promet više nikad neće biti isti.

Danska

Tko bi rekao, ali ne smijete pokrenuti automobil ako je netko ispod njega.

Francuska

Ne smijete imati slušalice na ušima. Uključuje to zabavni i informativni program – dakle, ne smijete imati slušalice bluetootha, glazbene slušalice… Blicaju li vam vozači iz suprotnog smjera to nije znak njihove dobre volje i neće vas propustiti – to čine zbog toga što oni žele proći prvi. Dopuštena količina alkohola je 0.02 posto. Dakle, dvije Griotte… Usput, u automobilima morate imati i tester za alkohol. Možete ga nabaviti na svakoj benzinskoj stanici.

Grčka

Zabranjena je vožnja s upaljenom cigaretom.

Island

Nema vožnje po makadamu, osim ako se na njemu ne nalazi označeno parkiralište.

Japan i Makedonija

Bit ćete kažnjeni ako se kao trijezni suvozač vozite s pijanim vozačem.

Njemačka

Vozite li sporo na Autobahnu, dobit ćete kaznu. Prijetite li rukama drugim vozačima kazna je 500 eura. Dok čekate na pružnom prijelazu morate isključiti motor. Ostanete li bez goriva na Autobahnu, bit ćete kažnjeni.

Portugal

Ne smijete nositi kanistar s benzinom u vozilu

Rusija

Zabranjeno je pokupiti autostopere.

Španjolska

Ako nosite naočale za vožnju u automobilu morate imati zamjenski par – isto vrijedi za Portugal i Švicarsku.

Švicarska

Nema pranja automobila nedjeljom. Dakle, u Ženevi, Bernu…, ćete si morati pronaći neki drugi hobi. Jednako tako zabranjeno je i lupati vratima automobila.

SAD

Idemo u SAD, u Alabami je, na primjer, zabranjeno voziti s povezom na očima. Zašto biste to uopće činili? Mnogi od zakona i uredbi u SAD-u pisani su u neka prošla vremena, ali još su se zadržali…

U Aljasci ne smijete voziti psa na krovu automobila, ali ne spominju se druge životinje – samo naši najbolji prijatelji.

U Arkansasu je zabranjeno trubiti nakon 9 sati navečer, ali samo u blizini restorana koji prodaju sendviče i hladna pića (?!).

U Glendaleu u Kaliforniji zabranjeno je iskakati iz automobila pri brzini od 100 km/h. Dakle, dopušteno je iskakati iz automobila pri 90 km/h ili 150 km/h, ali je strogo zabranjeno to činiti pri 100 km/h.

U propisima grada Denvera još uvijek piše da je zabranjeno u nedjelju voziti crni automobil po ulicama.

U Connecticutu je zabranjeno loviti životinje iz automobila.

Nevjerojatno, u Floridi morate platiti parking ako uz aparat za plaćanje zavežete slona, kozu i aligatora.

U Dublinu, Georgiji, je strogo zabranjeno voziti se automobilima preko dječjih igrališta, a u Marietti je zabranjeno pljuvati iz automobila ili autobusa, ali ne spominju se kamioni. Dakle, ako ste vozač kamiona, dajte si oduška.

Na Havajima ne smijete paliti sva četiri pokazivača smjera dok vam se vozilo kreće. Čudno, ne smijete upozoriti druge vozače na opasnost.

U Louisiani je suprug dužan mahati bijelom zastavicom ispred automobila, ako njime upravlja žena. To se pravilo zadržalo iz nekih davnih vremena. Danas su muškarci mnogo opasniji na cestama.

U Maineu je zabranjeno kupiti automobil u nedjelju, a u Indiani ga je zabranjeno prodavati u nedjelju.

U New Hampshireu je zabranjeno udisati ispušne plinove autobusa. Navodno su neki građani tako poticali euforiju.

U Južnoj Dakoti možete dobiti vozačku dozvolu već s 14 godina.

U Zapadnoj Virdžiniji zabranjeno je pojesti životinju koju pregazite na cesti.

(www.icv.hr, revijahak.hr)