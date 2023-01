Državni inspektori na području VPŽ utvrdili 13 slučajeva neopravdanog dizanja cijena: U ugostiteljstvu “skočile” i za 31 posto

Na području Virovitičko-podravske županije od 5. siječnja, kada je Vlada RH donijela Zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, pa do danas, tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata obavila je ukupno 30 inspekcijskih nadzora i to, kako u trgovini na malo, tako i u uslužnim djelatnostima te u ugostiteljstvu.

– U obavljenim nadzorima u trgovini na malo te u uslužnim djelatnostima na području Virovitičko-podravske županije utvrđena su četiri slučaja nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, a postotak povećanja cijena proizvoda i usluga iznosi od 3 do 15 posto. Nadalje, u području ugostiteljskih usluga utvrđeno je devet slučajeva nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, a postotak iznosi od 2 do 31 posto – poručili su iz DIRH-a i dodaju.

– Zbog prekršaja nepoštene poslovne prakse iz 149. Zakona o zaštiti potrošača, u tijeku je izricanje novčanih kazni prema poslovnim subjektima koji su neopravdano povećali cijene nakon 31. prosinca 2022. godine, odnosno od 1. siječnja 2023. godine, pa do dana inspekcijskog nadzora. Propisane novčane kazne za pravnu osobu su u iznosu od 1.327,23 eura (10.000 kuna) do 26.544,56 eura (200.000 kuna), za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 1.327,23 eura (10.000 kuna) do 1.990,84 eura (15.000 kuna) te za fizičku osobu-obrtnika (trgovca i pružatelja usluga) u iznosu od 663,61 eura (5.000 kuna) do 1.990,84 eura (15.000 kuna) – dodali su.

Navode kako će nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača.

(www.icv.hr, mra)