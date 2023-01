Ekipa ljetnog glazbenog festivala Ferragosto JAM najavila svoj ”posljednji ples” ovog ljeta na Orahovačkom jezeru

Legendarni i najjači glazbeni ljetni festival u kontinentalnoj Hrvatskoj pa i šire, ovoga ljeta pleše svoj ”zadnji ples”. Ovogoidšnji Ferragosto JAM koji će biti održan od 3. do 6. kolovoza bit će i posljednji.

– Najavljujemo posljednji ples i odlazak s velikim, šarenim praskom punim šljokica i konfeta Ferragosto JAM bit će održan po posljednji put od 3. do 5. kolovoza 2023. godine. Sigurni smo da odlazimo sa stilom i da će nas svi pamtiti samo po dobrome – poručili su FJ-ovci.

Za taj posljednji Ferragosto već je najavljeno i prvih 12 imena izvođača, pa će tako nastupiti Porto Morto, Bad Daughter, Fantom, Six Pack, Mašinko, M.O.R.T., ABOP, Rolo, Chui (svira Berlin), Krankšvester, Hiljson Mandela i Bore Balboa. To su imena koja su do sada potvrđena, a kako su najavili iz Dostave zvuka to je tek početak.

Krenula je i prodaja ulaznica pa se tako Hard Copy ulaznice mogu dobiti u Zagrebu – Dirty Old Shop (Tratinska 18), Orahovica – Bonn Caffe (K. Zvonimira 42), u Osijeku – Barcelona Pub (Ul. Alojzija Stepinca 28), u Rijeci – Dallas Music Shop (Splitska 2) te u Splitu – Lumer Shop (Ruđera Boškovića 26). Online kao i uvijek, ulaznice su dostupne na entrio.hr. Cijena ulaznice je 25 eura.

Isto tako sve kupljene ulaznice za Ferragosto 13 iz 2020., ako nisu iskorištene ili vraćene, vrijedit će i za ovo izdanje festivala.

– Idemo sa nekim “svojim” obiteljskim, prijateljskim bedovima koji na ovaj ili onaj način nešto znače nama ili festivalu ili obrnuto i uz koje je festival odrastao i slično… Puno je tu čudnih veza i ljubavi i za kraj je jednostavno logično da bude tako – poručili su iz Dostave zvuka.

Nažalost, i ovo mega glazbenom festivalu je došao kraj, a ne treba naglašavati koliko je on značio gradu Orahovici, jednostavno bio je glavna uzdanica ljetne turističke sezone, događaj koji je Orahovicu činio posebnom i prepoznatljivom diljem Hrvatske i šire te ju stavio na visoko mjesto na karti hrvatske glazbe i festivala.

Uz Ferragosto festival niti ove godine neće izostati, sada već poznati, Memorijalni turnir u odbojci na pijesku posvećen jednom od začetnika ovog festivala, prerano preminulom mladiću Krunoslavu Bošnjaku.

Ako je još nešto preostalo, onda je to napuniti sve na ovom ”posljednjem plesu” i pokazati koliko je Ferragosto JAM velik i značajan i koliko znači Orahovici. Iako je ovo posljednji, nadamo se da će ovaj vrhunska ekipa smisliti nešto slično pa ponovno sve vratiti na jedinstvenu lokaciju Orahovačkog jezera. Da će biti puno, potvrđuje već sada ogroman interes, javljaju se ljudi iz svih krajeva Hrvatske, daju se prijedlozi za izvođače, hvali se festival na sve strane i sudeći po pročitanim komentarima na društvenim mrežama, svi se nekako nadaju kako će ekipa Dostave zvuka ipak izvući još dodatnog motiva pa možda pokušati i dalje, jer teško je vjerovati da ovakvog festivala koji je širio toliko pozitivne vibracije i prenosio poruku glazbe, ljubavi, prijateljstva, druženja i nevjerojatnih osjećaja, spušta svoj zastor.

Treba svakako reći i naglasiti kako Ferragosto JAM nije jedini domaći festival koji je najavio svoje posljednje izdanje, isto su napravili i organizatori šibenskog Seasplasha koji su u objavi poručili nešto slično kao i Ferragostovci : “Došao je i taj trenutak. Krug je zatvoren i život ide dalje”.

(www.icv.hr, vg)