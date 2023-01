FRIZERI NA UDARU Pune ruke posla za državne inspektore: Jesu li cijene uistinu neopravdano podignute?

Državni inspektori u prvim tjednima nove godine imaju pune ruke posla, a prvi na udaru, kako se čini, našli su se frizeri. Na prostoru Vukovara i okolice već su uručena prva rješenja o nadzoru, nakon toga mogle bi uslijediti i novčane kazne, a sve, kako kažu inspektori, zbog neopravdano podignutih cijena.

Ruku na srce, cijene su posljednjih mjeseci drastično “skočile”, pa se samim time postavlja pitanje što je zapravo opravdano poskupljenje? Frizeri ističu i kako potonji razlog nije jedini za nove cijene, već se ovdje radi i o rastu bruto osnovice plaće.

– Kada se govori o frizerskim uslugama, bitno je reći da svi saloni ne rade s istim proizvodima i naravno da će doći do nesrazmjera u cijenama. Primjer, poskupjele su sirovine, rukavice, folije, deterdženti koji nam trebaju za pranje ručnika, zatim repromaterijali, od nekoliko centi pa do eura. Tu su struja i plin oko kojih nam do 1. travnja pomaže država, kasnije tko zna kako će biti, a najbitnije je da su od 1. siječnja ove godine gore otišli doprinosi i bruto plaće. U salonu imam troje radnika i iskreno smiješno je da ne mogu podići cijene nekoliko centi kako bi te iste radnike isplatila, a ovaj mjesec radimo za idući, tj. kako bi zaradili za isplatu – istaknula je Ivana Vanjhal, vlasnica frizerskog salona Diva i predsjednica ceha frizera pri Obrtničkoj komori Virovitičko-podravske županije.

Kako kaže, nije samo problem dosadašnjih poskupljenja, već cijene repromaterijala rastu iz mjeseca u mjesec. Postavlja se onda pitanje kolika je realna cijena usluge kako bi se namirili svi troškovi, a da na kraju mjeseca ipak ostane i koji euro zarade, te hoće li se u mjesecima pred nama još dodatno povećati?

– Poskupljenja su bila i prošle godine u 10. mjesecu kada nismo dizali cijene, a sada se sve samo nastavlja. Iskreno, vjerojatno će cijene usluga i dalje ići gore. Neće to biti neka značajna razlika, no ukoliko ne dođe do nekih promjena drugačije neće moći – kaže Vanjhal.

Kako bi otkrili tko je neopravdano podignuo cijene zaokruživanjem zbog uvođenja eura, tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata od 5. siječnja, kada je Vlada RH donijela zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, provode pojačane inspekcijske nadzore.

– Inspekcija Državnog inspektorata obišla je nekoliko salona, a dva salona dobila su kazne zbog poskupljenja od 30 do 35 centi. Kod nas je u kontrolu došao porezni inspektor prije otprilike mjesec dana, no očekujemo ga ponovno uskoro jer nije tajna kako su dobili nalog za obilazak svih frizerskih i kozmetičkih salona – dodaje Ivana i objašnjava.

– Većina frizerskih i kozmetičkih salona svoje cjenike mijenjaju s novom godinom, točnije 2. siječnja, kada se sagleda cijela godina i tada ih ažuriramo. Imamo dopis predsjednika zagrebačke Obrtničke komore prema Obrtničkoj komori i resornom ministarstvu s upitom mogu li se mijenjati cijene s tim datumom, a koji je bio odobren uz obrazloženje da smo slobodno tržište, da cijene možemo mijenjati kako želimo, jedino da razlog povećanja cijena ne bude prelazak na euro, čega smo se svi držali. Upravo iz tog razloga nije mi jasna ova “hajka”, klijenti ne rade nikakve probleme, a možda i ima slučajeva nenormalnog poskupljenja, no to nije razlog da svi drugi nastradaju – dodaje.

U nekoliko slučajeva saloni su bili primorani vratiti cijene, no, kaže Ivana, to kod nje neće biti slučaj.

– Ne želim vratiti cjenik jer smo krajem prošle godine zaključili da do određenih povećanja mora doći, a bila su to poskupljenja od 30-ak centi do eura. Sve ovo je zbilja pretjerano i ne znam o čemu se radi. Kako sam već spomenula, vjerojatno će doći do dodatnih poskupljenja, a razlog za to nije prelazak na euro već poskupljenje svih ostalih sirovina i repromaterijala. Da su cijene naših usluga ostale iste, zasigurno ne bi mogli podmiriti sve troškove – zaključuje Ivana.

O situaciji na području Virovitičko-podravske županije, vezano uz inspekcijske nadzore koji imaju za cilj utvrditi je li došlo do porasta cijena roba i usluga neposredno prije uvođenja eura, poslali smo upit DIRH-u, a njihov odgovor objavit ćemo naknadno.

(www.icv.hr. mra)