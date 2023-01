Godine napornog rada mladih plesačica orahovačke OŠ IBM svaki dan donose odlične rezultate: Plesna skupina Dance stars ponos je svoje škole i grada

Kada je prije 6 godina svestrana učiteljica razredne nastave Silvana Lešić odmah pri početku rada u orahovačkoj osnovnoj školi krenula s djevojčicama, tada drugog razreda, vježbati i učiti ih plesati moderni ples, odmah se na prvu vidjelo da će ova priča biti nešto posebno. Plesna je grupa u početku imala i više od deset članica, no kroz godine se mijenjala i od onih malih djevojčica, stvorena je današnja vrhunska šestorka učenica 7. razreda koja nosi naziv ”Dance stars”, a čine ju Dora Šafer, Ariana Čočaj, Tonka Kenji, Dora Vida, Anika Knežević i Noni Lešić. Njihova učiteljica plesa Silvana Lešić, koja je napravila ogroman posao te donijela školi i gradu nešto što nisu imali dugi niz godina, posebno je ponosna i sretna.

– Budući da sam ja oduvijek u plesu i jako ga volim, od folklora do modernog plesa, kada sam došla raditi u orahovačku školu, koja je do tada imala ritmiku i folklor, kao izvannastavnu aktivnost pokrenula sam moderni ples. I tako je krenulo, djevojčice su plesale i uživale, a meni srce puno. Godinu po godinu smo ”rasle” i uvježbavale nove korake, a ono što me posebno veseli je da su one same uvijek tražile još više treninga i vježbe. Uz stariju, danas radim i s mlađom skupinom učenica do četvrtog razreda tako da ova lijepa priča ide dalje– započela je Silvana, učiteljica razredne nastave 4. B razreda kojoj uz sve učiteljske obveze nije problem posvetiti se svojim plesačicama.

– Ponekad je glava prepuna obveza, no za ples i ove divne djevojčice uvijek imam vremena i volje. Zapravo je predivno raditi s njima. Sada smo prisutni na svakoj školskoj priredbi, a sve češće nas zovu i na gradske manifestacije te sportske susrete i moram priznati da mi je drago zbog toga jer ova grupa itekako ima što pokazati. Posebno je lijepo što smo putem prekograničnog projekta sa školom iz mađarskog Harkanya uspjeli urediti i opremiti plesnu dvoranu što je za djevojke ostvarenje sna– nastavlja Lešić.

Velika nagrada za trud i rad stigla je prije nekoliko dana kada je ova plesna skupina ostvarila mogućnost sudjelovanja na državnom natjecanju školskog sportskog plesa.

– Riječ je o državnom školskom natjecanju u sportskom plesu koje će biti održano u Poreču 7. i 8. veljače i mogu reći da djevojke jedva čekaju ovaj nastup. Moja uloga u svemu ovome je prije svega motivacijska, ali tu sam i kako bih usmjerila ili kako bih ja to rekla, izoštrila svaki pokret, sugeriram i dam možda neku novu ideju. Uglavnom koreografije smišljaju same, same biraju pjesme, pa je tako bilo i za ovo državno natjecanje, odnosno taj ples je baš njihov proizvod. Svakako moram naglasiti da nas je ova priprema za natjecanje naučila i to da mi zapravo ne plešemo moderni ples jer je isti povezan i glumačkim elementima, a naš ples je zapravo urbani ples– zaključila je Lešić.

Djevojke su posebna priča, njihova volja, trud i rad su nevjerojatni, redovno ostaju i nakon nastave kako bi sve mogle uvježbati, a jedinstvena je u ovoj skupini Anika Knežević, djevojka koja živi ples.

– Meni je ples sve na svijetu, ja s njim živim i svaki pokret dajem sa srcem i dušom. Jednostavno obožavam plesati i presretna sam što imamo mogućnost plesanja u školi. Za ovo natjecanje se pripremamo naporno, ali sigurna sam da možemo puno jer smo prava klapa, slažemo se u svemu i u Poreč prije svega idemo uživati u onome što radimo– rekla je Anika. Noni Lešić priznaje da su počeci bili teški, ali isto tako s osmijehom kaže kako je sve brzo sjelo na svoje mjesto.

– Nije bilo lako kada sam počela, ali svakoj od nas je bilo tako. S puno vježbe i rada smo postigli puno i sada sam sigurna da to izgleda dobro jer doista se jako trudimo. Jedva čekamo taj nastup u Poreču da pokažemo koliko možemo i znamo– rekla je Noni. Ariana Čočaj u ovoj se školskoj godini priključila plesnoj skupini i vrlo brzo se prilagodila.

– Kada sam vidjela kako cure plešu, htjela sam se priključiti i eto sada sam tu. Cure su super. I inače smo velike prijateljice pa smo vrlo brzo kliknule i u plesu. Danas uživam na svakoj vježbi i nastupu– rekla je Ariana. Najveća snaga ove sjajne orahovačke plesne skupine je zajedništvo, sve dišu kao jedna, jedna drugoj pomažu i to je jedan istinski primjer prijateljstva koji donosi najveće uspjehe, pa će tako zasigurno biti u Poreču.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)