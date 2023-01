Grad Orahovica pomaže i roditeljima mališana koji ne idu u gradski vrtić: Sufinanciraju boravak u privatnom

Grad Orahovica itekako brine za sve uzraste svog stanovništva, a posebno za one najmlađe. Kako je poznato, u tijeku je uređenje zgrade Dječjeg vrtića ”Palčić” nakon čega će se sva djeca moći upisati u vrtić, a bit će i novih zapošljavanja odgajatelja. No, tu priča o pomoći najmlađim sugrađanima ne prestaje. Naime, Grad Orahovica od rujna 2021. godine sufinancira boravak malih Orahovčana i u Obrtu za čuvanje djece ”Mamalina” u Orahovici.

– Odlučili smo kako ćemo pomagati i roditeljima čija djeca idu u privatni vrtić pa tako za te mališane osiguravamo 500 kuna po djetetu, odnosno 66,36 eura. Za ovu godinu u gradskom je Proračunu, ukupno za boravak djece u obrtu Mamalina, osigurano 5.574,36 eura. Naravno ovo sufinanciranje ima i svoje uvjete, a to su da dijete mora biti s područja grada Orahovice i da su mu oba roditelja zaposlena. Za nas je svako dijete važno i zato smo se i odlučili na ovaj potez koji se pokazao odličnim i prihvaćenim – kaže gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

U obrtu Mamalina sva su mjesta popunjena.

-Imamo pun kapacitet koliko i smijemo, dakle 12 djece koja su u cjelodnevnom programu, a s kojima rade dvije kvalificirane dadilje. U tom cjelodnevnom programu djeca dobiju sve kao i sva druga u drugim vrtićima, dakle dva obroka i to moram naglasiti da je riječ o zdravoj hrani koju sami kuhamo. Konstantno imamo liste čekanja, što mi je u jednu ruku drago jer to pokazuje da su nas roditelji prepoznali kao nešto dobro i potrebno u gradu. Oni su nam najbolja reklama jer to znači da su i oni zadovoljni. Kod nas borave djeca od navršene 1 godine do škole i baš u ovom trenutku je pola djece od 1 do 2 godine života, a ostalo je od 3 do 4, imamo i jednog predškolca te jedno dijete s teškoćama u razvoju – kaže vlasnica Mamaline Marina Hunjet naglasivši kako su i za njen obrt veliki problem poskupljenja.

– To je veliki problem jer mi smo ujedno u poslijepodnevnim satima preko tjedna ili vikenda i rođendaonica, odnosno igraonica za djecu do 14 godina. Ova su poskupljenja znatno utjecala na kompletan naš posao jer se gotovo za 50 posto smanjila potreba za našim uslugama. Naime cijenu je teško dizati, a s postojećom još teže opstati pa doista ne znam što činiti, ali eto borimo se – kaže Hunjet ističući kako je odluka Grada o sufinanciranju boravka djece i u privatnom vrtiću hvalevrijedna.

– Jako mi je drago što nas je Grad prepoznao i odlučio pomoći našim roditeljima. Velika je to pomoć jer kod nas je boravak naravno skuplji nego u gradskom vrtiću, a isto tako moram pohvaliti i orahovačke tvrtke Radlovac i Ciprijanović koje također sufinanciraju svoje zaposlenike, odnosno boravak njihove djece kod nas. Ovim putem pozivam i druge tvrtke da to učine i pomognu roditeljima koji i sami kažu da im ta pomoć Grada, ali i ovi kojima njihove tvrtke pomažu, jako puno znači. Sve to mi na neki način pokušavamo vratiti pa tako redovno sudjelujemo u svim gradskim manifestacijama i drugim sadržajima i baš je lijepo znati da smo aktivan sudionik društvene zajednice, da nas zovu i s nama surađuju – zaključila je Marina Hunjet.

Roditelji su itekako zadovoljni boravkom njihove djece u Mamalini, a pomoć od Grada koju dobivaju također ime je više nego dobro došla.

– Što se tiče Mamaline prezadovoljna sam, mojoj kćeri je je odlično i uživa. Odmah pri prvom dolasku već nije htjela ići kući. Stvarno vlada prava obiteljska atmosfera, kao da su u kućnom dnevnom boravku. Zaposlenica sam tvrtke Ciprijanović i doista sam zahvalna i mojoj tvrtki na pomoći koju nam pruža, to nam jako puno znači – rekla je Helena Kedmenec, majka djevojčice koja pohađa Mamalinu.

Stela Jaklić također je majka djeteta iz Mamaline i prima potporu iz Grada.

– Prije svega za Mamalinu imam samo riječi velike pohvale. Djeca tamo nevjerojatno napreduju, pridaje im se ogromna pažnja, rade, igraju se i doista svaki euro se isplati. Naravno da nam puno znači ova potpora i pomoć Grada, ne moramo sve sami plaćati i puno je lakše – zaključila je Stela.

(www.icv.hr, vg)