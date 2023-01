Heritage hotel Kurija Janković dobitnik Traveller Review Award za 2023. godinu

Jedan od najpoznatijih i najrelevantnijih Booking sustava Booking.com koji je dostupan na 43 svjetska jezika te sadrži 28 milijuna smještajnih objekata i ove godine nagradio je Heritage hotel Kurija Janković smješten u naselju Kapela Dvor u općini Lukač svojom Traveller Review Award za izniman uspjeh i visoku ocjenu koju su tom hotelu dodijelili gosti.

-Ovo priznanje dobili smo zahvaljujući tome što su nam gosti redovito davali visoke ocjene za uslugu koju im pružamo. Do danas je to ukupno 428 recenzija koje daju ukupnu ocjenu 9,1 od maksimalnih 10. Naše poslovanje i rad do zadnjeg detalja promatraju, važu i ocjenjuju oni do čijeg nam je mišljenja najviše stalo – naši gosti i zato nam je ovo najdraža i najvažnija nagrada koju možemo dobiti – poručili su iz Heritage hotela Kurija Janković.

(www.icv.hr, Hotel Kurija Janković)