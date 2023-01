Ivica Marjanović se vratio u čačinačku Mladost i to kao igrač-trener

Ivica Marjanović se vratio na klupu Mladosti iz Čačinaca. Nakon što je u proljetnom djelu natjecanja, nakon svega tri utakmice odstupio, a kako je rekao iz osobnih razloga, ovoga puta obnašat će funkciju igrača i trenera.

– Prihvatio sam ponudu vodstva kluba, ali samo pod uvjetom da budem u ulozi igrača-trenera. Iako sam već u poznim nogometnim godinama, još uvijek se osjećam dobro i smatram da sa svojim igračkim iskustvom još uvijek mogu, a naravno ako to bude potrebno, ovim momcima pomoći i na terenu. Prvu prozivku održat ćemo 29. siječnja, dok smo prvu pripremnu utakmicu dogovorili za 11. veljače u Velikoj. Radit ćemo četiri puta tjedno i to tri treninga plus utakmica kako bi spremni dočekali izazove u kupu i prvenstvu. Ono što mogu obećati je dobar i napadački nogomet, a jedini cilj je zadržati se u vrhu 1. ŽNL – rekao je novi/stari trener čačinačke Mladosti Ivica Marjanović.

(www.icv.hr, vg)