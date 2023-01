KINO PARK Ovog vikenda pogledajte “Avatar: Put vode” te “Priče iz skrivenog grada: Neustrašiva Dina”

Kino Park i ovog vam vikenda donosi dvije odlične projekcije. U subotu, 21. siječnja od 19 sati, pogledajte akcijsku avanturu “Avatar: Put vode”.



Izvorno ime: Avatar: The Way of Water

Redatelj: James Cameron

Žanr: akcija, avantura, znanstvena fantastika

Uloge: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis

Trajanje filma: 190 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Otkad je odlučio trajno prenijeti ljudsku svijest u svoje tijelo Avatara i postati novi vođa naroda Na’vi, Jake Sully živi sa svojom obitelji na Pandori. On i Neytiri su osnovali obitelj i dobili djecu. Kolonizirajuće su se snage vratile na Pandoru kako bi završili prvotnu potragu za rijetkim mineralom, prisiljavajući Jakea i Neytiri da pobjegnu iz svog doma, istražujući do tada nepoznate dijelove Pandore gdje će se upoznati s ljudima Metkayine, klanom domorodaca koji žive okruženi morem.

A u nedjelju, 22. siječnja od 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Priče iz skrivenog grada: Neustrašiva Dina”.



Izvorno ime: Daisy Quokka: World’s Scariest Animal

Redatelj: Ricard Cussó

Žanr:

Uloge:

Trajanje filma:

Godina: 2020

Država: Australija, SAD

Sadržaj filma: Nepodnošljivo ljupka, vječno optimistična kuoka po imenu Daisy ima nemogući san – pobijediti u ‘Najstrašnijim igrama na svijetu’.

(www.icv.hr, Kino Park)