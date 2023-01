KINO PARK Ovog vikenda pogledajte horor “M3GAN” i animirani “Lil, Lil, krokodil”

Kino Park i ovog je vikenda za svoje posjetitelje pripremio dvije nove projekcije. Taku u subotu, 28. siječnja od 19 sati, pogledajte horor “M3GAN”.



Izvorno ime: M3GAN

Redatelj: Gerard Johnstone

Žanr: horor, triler, znanstvena fantastika

Uloge: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Amie Donald

Trajanje filma: 102 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Dizajniran od strane briljantne robotičarke Gemme u tvornici igračaka, M3GAN može slušati, gledati i učiti dok postaje prijatelj i učitelj, prijatelj u igri i zaštitnik, a sve za dijete za koje je vezana. Kad Gemma iznenada postane njegovateljica svoje osmogodišnje nećakinje Cady koja je ostala bez roditelja, Gemma je nesigurna i nespremna da bude roditelj. Pod velikim pritiskom na poslu, Gemma odlučuje upariti svoj prototip M3GAN s Cady u pokušaju da riješi oba problema – ali to je odluka koja će imati nesagledive posljedice.

A u nedjelju, 29. siječnja od 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Lil, Lil, krokodil”.



Izvorno ime: Lyle, Lyle, Crocodile

Redatelj:

Žanr: animirana avantura

Uloge: Brett Gelman, Constance Wu, Javier Bardem, Scoot McNairy, Winslow Fegley Režija: Josh Gordon, Will Speck

Trajanje filma:

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Kada se obitelj Primm preseli u New York, njihov sin Josh bori se sa prilagodbom u novoj školi i novim prijateljima. Sve se to promijeni kada otkrije Lila – raspjevanog krokodila kako živi u potkrovlju njegovog novog doma.

