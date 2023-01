Metličić žestoko o izborniku Horvatu: Sramota, to u životu nisam vidio

Rukometni izbornik Hrvoje Horvat imao je neobičan nastup nakon što je Hrvatska slavila protiv Bahreina na Svjetskom rukometnom prvenstvu. Novinarka RTL-a pitala ga je ima li i dalje podršku saveza, na što je Horvat samo otvarao usta, no nije ništa govorio – prenosi Večernji list

To se nije svidjelo Goranu Špremu i Peri Metličiću, nekadašnjim reprezentativcima.

– Meni se ovo ne sviđa nikako. Svi se šalimo, ja sam prvi koji će se šaliti i na svoj račun. No, ovo je neprihvatljivo – rekao je Šprem te se osvrnuo na nastupe Hrvatske.

– Sreća prati hrabre i kvalitetne. A koga smo mi to pobijedili na Svjetskom prvenstvu? Za mene je ovo neuspjeh. Nije tragedija, ali neuspjeh da. Nešto treba mijenjati. Na kraju smo sretni devetim mjestom. Uvijek se govorilo da se Hrvatska mora boriti za medalju. Pitam se gdje je sada to nestalo. Za mene je ovo neuspjeh, koliko god to ružno zvučalo. Završili smo deveti. Protiv Egipta, najvažnijoj utakmici, nismo odigrali kako treba. Imali smo jedan zadatak, a to je izboriti olimpijske kvalifikacije. Cilj je bio četvrtfinale, a to znači dobiti Egipat – dodao je Šprem.

Ni Metličić nema lijepe riječi.

– Ovo je sramota, to nikad nisam u životu doživio. To je nepoštivanje svih onih koji navijaju za hrvatsku reprezentaciju. Da kažem kako što mi kažemo u Splitu. Horvat – vrime je. Svi oni koji su te doveli – vrime je.

Podsjetimo, Hrvatska rukometna reprezentacija u posljednjem je kolu drugog kruga na Svjetskom prvenstvu u Malmou svladala Bahrein 43:32. Izbornik Hrvoje Horvat nakon utakmice dao je jedan od najbizarnijih intervjua ikad. Video možete pogledati OVDJE.

(vecernji.hr)