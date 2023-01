Može li se spriječiti hrkanje? Postoji 6 potencijalnih rješenja

Osim što ćete i vi i partner patiti od manjka sna, dr. Daniel Slaughter, otorinolaringolog, navodi kako hrkanje može uzrokovati i velike probleme u braku.

Oko 45 posto ljudi muči hrkanje, a čak 75 posto njih ustvari ima problema s apnejom u snu (ometanje disanja tijekom sna), a to stanje povećava rizik od razvoja bolesti srca.

Do hrkanja dolazi radi prolaska zraka kroz grlo dok dišete za vrijeme spavanja. Ovo uzrokuje vibraciju opuštenog grla u tkivu što dovodi do glasnog iritantnog zvuka.

Hrkanje može upropastiti vaš san ili san vašeg partnera, a može biti znak ozbiljnih zdravstvenih poremećaja:

apneja

pretilost

problemi sa sinusima ili grlom

problemi sa spavanjem

Ipak, postoje stvari koje mogu pomoći ako vas muči ovaj problem;

1. PAZITE NA TJELESNU TEŽINU

Ako imate previše kilograma, trebali biste se pozabaviti time kako ih izgubiti, ne samo jer one mogu utjecati loše na cjelokupno zdravlje, ali mogu i potaknuti hrkanje. Masnoće ustvari ne samo da se nagomilavaju na području trbuha i bokova, one se mogu naći i u području ždrijela i jezika, što može otežati disanje.

2. BUDITE AKTIVNI

Ako ste aktivni i redovno vježbate, upravo ta navika može prevenirati ili smanjiti problem hrkanja. Uz to, trebali biste izbjegavati alkohol i pušenje cigareta, a posebno prije odlaska u krevet.

3. ODABERITE PRAVILAN POLOŽAJ SPAVANJA

Ako spavate na leđima sigurno ćete i lakše hrkati. Upravo je tu pozu potrebno izbjegavati, a problem mi mogla riješiti promjena pozicije spavanja. Kako bi si olakšali, stavite veliki jastuk iza leđa koji vam neće omogućiti da se okrenete tijekom sna. “Samo ta mala promjena može učiniti veliku razliku”; navodi Slaughter.

4. JEDITE ZDRAVO I BIRAJTE NAMIRNICE PAŽLJIVO

Stvar je jednostavna, birajte namirnice koje nisu “teške” i koje se lako probavljaju, i upravo bi taj potez mogao zaustaviti ovaj veliki problem.

5. NJEGUJTE ZDRAVE NAVIKE SPAVANJA

Ako ne spavate 8 sati, vjerojatno ste neispavani, a posebno ako radite naporno tijekom dana.

-Tada se čvrsto spava, mišići su opušteniji, a sve to može voditi do hrkanja – navodi Slaughter.

6. PROMIJENITE JASTUK

Alergeni u spavaćoj sobi i u jastuku mogu doprinijeti hrkanju. Kada ste zadnji put čistili prašinu s lustera ili promijenili jastuk?

Sitne čestice prašine mogu izazvati alergijske reakcije koje vode do hrkanja. Ako dopuštate ljubimcu da spava na krevetu, moguće je da hrčete. Jastuk ne morate baciti ali ga možete staviti u perilicu ili samo u sušilicu svakih nekoliko tjedana kako bi se riješili prašine iz njega. I ako možete, ljubimce držite izvan sobe – prenosi ordinacija.vecernji.hr

