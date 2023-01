Na današnji dan 1963. godine izmjerena najniža temperatura zraka za području Virovitice: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna

Na današnji dan 1963. godine (23. siječnja), na području Virovitice “ledili” smo se na -29,5°C. To je najniža temperatura zraka za području Virovitice u bazi DHMZ-a. Počeci mjerenja se na području Virovitice službeno obavljaju od 1951. godine.

Kratkotrajan “napad” zime imali smo u dane vikenda, uz prvi ovosezonski, ali i ovogodišnji snježni pokrivač na području Virovitice. Na području RC – Bilogora 11 cm, Virovitice 9 cm i Slatine 3 cm. Na području Papuka prema dojavama mjerili smo između 15 i 30 cm snijega. Na vrhu Papuka, osobito na sjeveroistočnim padinama i više od 30 cm. Od početka siječnja do 23. siječnja na području Virovitičko-podravske županije pala je obilnija oborina, između 80 i 150 mm oborine. Na području Virovitice palo je oko 123 mm oborine. Višegodišnji siječanjski prosjek oborina je 55.5 mm. Od početka mjeseca do danas palo je 167,5% više oborine. Najkišovitiji smo siječanj imali 1894. godine, kada je palo 163 mm oborine.

Današnji dan je obilježila kiša, porast temperature zraka, te naglo kopnjenje snijega. U višim predjelima iznad 500 metara nadmorske visine i danas je padala susnježica i snijeg, a snježni se pokrivač i dalje zadržava.

Tijekom utorka i dalje očekujemo povremene oborine, koje će postupno slabjeti. U nizinama će padati kiša, u višim predjelima uglavnom iznad 700 metara nadmorske visine susnježica i snijeg. Temperature zraka bez znatnije promjene u odnosu na ponedjeljak. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 5°C. Najviše dnevne od 0°C do 7°C ili koji stupanj toplije u istočnim predjelima županije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni.

Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Ponegdje je moguća i poledica.

U nastavku tjedna očekujemo postupan pad temperature zraka. Povremene oborine u obliku susnježice i snijega. U višim predjelima u obliku snijega. Snježni pokrivač najizgledniji je u višim predjelima. Ipak, tijekom petka i subote i u nižim predjelima postoji umjerena vjerojatnost za tanji dekorativni snježni pokrivač, ali pričekajmo još koji dan s detaljnijom analizom…

Jutarnje temperature zraka u tjednu pred nama očekujemo od -5°C do 3°C u prvoj polovici tjedna. Najviše dnevne od 0°C do 5°C ili koji stupanj u prvoj polovici tjedna.

