Na Vincekovo 177 prekršaja, od kojih 25 zbog alkohola: 62-godišnji vozač završio u zatvoru zbog višestrukog recidivizma

Na području Policijske uprave osječko-baranjske od 20. do 22. siječnja u nadzoru prometa evidentirano je ukupno 177 prekršaja, od kojih 25 zbog alkohola, 72 zbog brzine, 23 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 12 zbog korištenja mobitela, jedan prekršaj zbog upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, jedno upravljanje pod zabranom, četiri upravljanja neregistriranim vozilom, jedno odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu vozača i 38 ostalih prekršaja.

Od 25 alkoholiziranih vozača 20 ih je upravljalo osobnim automobilom, dva vozača električnim romobilom, dva vozača biciklom i jedan vozač teretnim automobilom.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 22. siječnja u 3.25 sati u Ulici kneza Trpimira u Osijeku kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljao 24-godišnjak iz Antunovca s 1,64 promila alkohola u krvi.

U nadzoru prometa u petak oko 14 sati u Bizovcu je zaustavljen 62-godišnjak iz Čepinskih Martinaca koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, za vrijeme dok mu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Isti vozač je unazad tri godine dva puta pravomoćno osuđen za upravljanje motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač koji je uhićen i kojemu je privremeno oduzeto vozilo doveden je na Općinski sud koji mu je produžio zadržavanje na 15 dana te je zadržan u zatvoru. Prijeti mu maksimalna novčana kazna u iznosu do 2910 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih bodova.

U nedjelju, 22. siječnja, u 3 sata u Zmajevcu dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tridesetošestogodišnji vozač osobnog automobila iz Suze uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila sletio je s ceste, a tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas i imao je 1,69 promila alkohola u krvi.

