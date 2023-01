Nada i Mirko Dokuš iz Dinjevca proslavili pola stoljeća zajedničkog života

Proslaviti pola stoljeća zajedničkog života u braku nije mala stvar, a to dokazuju i Nada i Mirko Dokuš iz Dinjevca koji su u novu godinu ušli s velikim jubilejom. 50 godina braka je iza njih, a kako ističu i dalje se vole i poštuju kao i prvoga dana.

Upoznali su se na plesnoj zabavi u Društvenom domu u Otrovancu 1972. godine, a kako nam otkriva Nada, Mirko joj se svidio na prvi pogled.

– Nekada se organiziralo puno plesnih zabava gdje smo se okupljali, kao što mladi danas izlaze u klubove i kafiće. Mirko mi se odmah svidio, kako bi se reklo, bila je to ljubav na prvi pogled. Prvo su me odgovarali od njega, ali sva sreća nisu uspjel jer se nemam na što požaliti – kaže nam Nada koja je tada imala tek 18 godina, dok je Mirko navršio 21 godinu.

– Na tim plesnjacima dečki su pokušavali pronaći cure, a to su činili pitajući ih za ples. Tako je sve počinjalo, ako si curu više puta pozvao na ples, to je značilo da ti se ona sviđa. Ja sam Nadu na top plesu odmah ugledao. Na prvu mi se svidjela, bila je baš lijepa i zgodna. Baš kako je rekla, bila je to ljubav na prvi pogled – slaže se Mirko.

Mladi zaljubljeni par sretao se na plesnjacima, a kako kažu, “zabavljali” su se od veljače do srpnja. Tada su nakratko prekinuli, ali su od jeseni ponovno spojili i krajem godine se zaručili. U brak su stupili 13. siječnja 1973. godine.

– Nekada se nije čekalo godinu dana za svatove, mi smo se već nakon dva mjeseca, točnije 13. siječnja, oženili. Nekada svatovi nisu bili kao što su danas, to su svatovi bili dva po dana i sve se održavalo u kući. Jedan dan kod mlade, a drugi kod mladoženje i naravno slavilo se do jutra jer je nekada bilo sramota da mlada ide poslije ponoći po mraku doma, pa se moralo čekati svitanje – priča nam Mirko.

U tih pedeset godina bilo je bilo je i uspona i padova, svašta su prošli zajedno, kažu. Zajedno su radili na zemlji i sadili duhan, a Mirko je znao raditi i kao zidar. Da život nekada nije bilo lak svi znamo, no i uz malo koliko su imali uspjeli su na noge podići tri kćeri Jasnu, Danijelu i Anitu koje su im podarile šest unučadi.

– Živjeli i borili smo se kao i svi drugi. Nekada se tako živjelo, malo teže, ali sretnije, imali smo jedni druge. Podigli smo tri kćeri na noge koje nam žive u blizini, imamo šestero unučadi i lijepo nam je. Da je bilo lakše bilo bi bolje, ali prebrodili smo sve. I dalje mi je moj Mirko dobar i sada uživamo u svojemu zajedno s obitelji i unucima – kaže Nada.

U braku su imali i veselja i tuge, ali i mnogo poštovanja i ljubavi jedno prema drugome. A otkrivaju nam i recept za dugotrajni brak.

– Svi trebaju imati strpljenja i razumijevanja jedni prema drugima, jer bez toga nema ničega. Naravno, treba malo i pretrpjeti i prešutjeti, ali važno je slušati. Bilo je svađa naravno, ali život je takav da se i svađaš i miriš, ali ipak najvažnije je i to strpljenje, razumijevanje i poštovanje koje se najviše cijeni u braku – za kraj kaže Nada.

