Noć otvorenih vrata etno zbirke “Bakina priča” u Kladarama privukla velik broj posjetitelja

Kao i svake godine, Čuvarice kulturne baštine posljednji petak u siječnju, a u sklopu Noći muzeja, održavaju Noć otvorenih vrata Etno zbirke “Bakina priča” pod nazivom “Iz starog albuma”. Radi se o zanimljivoj izložbi starih vjenčanih fotografija koje su prikupljale više od četiri mjeseca, a sve fotografije starije su više od 50 godina.

Tako je na Noći otvorenih vrata izloženo 122 fotografije, među kojima je i ona najstarija iz 1917. godine i najmlađa iz 1972. godine.

– Na ideju za postavljanje ovakve izložbe došli smo kroz razgovor i planiranje naših aktivnosti u ovoj godini i htjeli smo biti malo drugačiji, malo neobični. Tako smo nekim našim internim i vanjskim istraživanjima došli do toga da do sada nije bilo prilike na našem području vidjeti jednu ovakvu izložbu. Upravo iz tog razloga odlučili smo napraviti ovu izložbu koja obuhvaća opus vjenčanih fotografija u razdoblju od 1917. do 1972. godine, a fotografije su s područja Kladara i šire okolice. Ovim putem pružamo priliku našim posjetiteljima jednom ulicom predivnog pogleda na taj svečani događaj što vjenčanja i predstavljaju. Pošto je bilo iznimno veliki broj posjetitelja, ovu izložbu ostaviti ćemo otvorenu još nekih desetak dana uz prethodnu najavu jer je stvarno predivno vidjeti ove fotografije i naše bake i djedove– rekla je predsjednica Udruge Majda Kodžaga.

Naravno, Noć otvorenih vrata posjetile su i mladenke s fotografija pa je tako među njima i Marija Rakijašić iz Dinjevca.

– Vjenčali smo se 1958. godine, ali na žalost muža nema već dugi niz godina. Kako je to nekada bilo, na svatovima si se i zaljubljivao, pa smo se tako moj muž i ja našli. Nekada su stvarno bili veseli svatovi i slavilo se po dva, tri dana, pješice se išlo do mlade i u crkvu. Koliko god se teško živjelo nekada, živjelo se ipak lijepo i sretno– rekla je Marija Rakijašić.

S njom se je složila i Ivka Mađar.

– Kad vidim svoju vjenčanu fotografiju odmah me vrati u prošlost i na taj dan. Imala sam samo 17 godina i stvarno smo bili mladi i sretni. Na dan mojih svatova, kada sam se udavala, bilo je jako zima, a pošto su se nekada narodne nošnje nosile kao vjenčanice, morala sam se dobro obući i imati nekoliko podsuknji jer smo išli pješice u Pitomaču. No, ni to nas nije spriječilo u tome da se oženimo. Ljubav je zimu ipak pobijedila– rekla nam je Ivka.

Mnogobrojni posjetitelji mogli su se prisjetili svojih mlađih dana, ali i dana svojih svatova. Kao što je to i danas, vjenčanje je najbolji i najsvečaniji dio nečijeg zajedničkog života, a ovom izložbom može se vratiti i više od sto godina u prošlost i vidjeti bezvremenske vjenčane fotografije kao jedinstven trenutak ljubavi i zajedništva.

(www.icv.hr, foto: I. Barčan, Foto Begović)