Novi most na dionici Budrovac Lukački – Veliko Polje osigurava bolju povezanost i skraćuje put mještanima

Na dionici lokalne ceste, Budrovac Lukački – Veliko Polje, umjesto dotrajalog i za promet opasnog drveno-željeznog mosta, izgrađen je novi, čiji je investitor Virovitičko-podravska županija, odnosno Županijska uprava za ceste. Izvođač radova je bila Karašica – Vučica d.d. i Ceste d.d.

U sklopu radnog posjeta općini Lukač, župan virovitičko-podravski Igor Andrović je u pratnji domaćina, načelnika Đure Bukvića obišao novi most vrijedan 1.350.000 kuna, odnosno 179.258,78 eura.

-Došavši na mjesto župana nekako smo zajedno sa Županijskim cestama dogovorili dva cilja za našu županiju. Prvi cilj je asfaltirati sva ona naseljena mjesta koja nemaju asfalt, a gdje se nalazi županijska cesta. A drugi cilj je spojiti sva naselja asfaltom. Prošle godine smo ovdje povezali općinu Gradina i općinu Lukač s cestom Veliko Polje – Žlebine. Nastavak tog projekta je bio novi most. Treća faza ovdje u općini Lukač biti će iduće godine kada ćemo također u proračunu Županijskih cesta staviti povezivanje Velikog Polja i Budrovca, dakle asfaltirat će se ta cijela dionica – najavio je župan Andrović te istaknuo kako je ostalo još 100 kilometara neasfaltirani županijskih cesta koje će uređivati u narednom razdoblju.

Načelnik općine Lukač Đuro Bukvić istaknuo je kako će novi most olakšati prometovanje mještanima.

– Ideja za ovakav most živi već dosta dugo godina, no onaj stari most je još bio dobar do prošle godine. U suradnji sa Županijom izgradili smo ovaj most i zahvaljujem županu na ulaganju u male sredine kao što je općina Lukač, a posebice na planu asfaltiranja prometnice Veliko Polje – Budrovac. Sada imamo most koji koriste svi, a osobito županijski autobusi koji prevoze djecu po cijeloj općini. Sada je sve to spojeno, a naravno spojeni smo i sa susjednom općinom Gradina tako da smo sada kompletno umrežili cijeli ovaj dio. Tako sa zadovoljstvom mogu reći da se i ova priča privela kraju – rekao je načelnik Bukvić te istaknuo kako mještanima ovaj most skraćuje put za četiri kilometra i značajno povećava povezanost brojnih poljoprivrednika s područja općine Lukač i Gradina.

