Novi slučajevi visokopatogene influence ptica kod labudova na području Šoderice

U ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine, utvrđena je visokopatogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N1 kod dvije lešine crvenokljunih labudova na području jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Od 22. studenog 2022. godine na snazi je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske . Mjere propisane predmetnom Naredbom se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.



U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:

iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,

potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,

cijanoza kreste i podbradnjaka,

sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu,

značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta,

živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),

krvarenja krijeste i podbradnjaka.

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

– I ovim putem podsjećamo subjekte da poštuju biosigurnosne mjere u uzgojima te da svaku promjenu zdravstvenog stanja ili uginuća životinja bez odgađanja prijave svom veterinaru – poručili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Prema informacijama Europske agencije za sigurnost hrane, broj slučajeva u ptica vodarica i domaće peradi i dalje je u porastu. Epidemija visokopatogene influence ptica koja je u tijeku predstavlja najveću zabilježenu epidemiju ove bolesti na području Europe do sada. Od početka epidemije u listopadu 2021. godine do danas ukupno je prijavljeno 7 233 izbijanja (2 930 izbijanja u domaće peradi, 355 izbijanja u ptica u zatočeništvu i 3 948 slučajeva u divljih ptica) u ukupno 37 europskih zemalja. Na zaraženim farmama usmrćeno je više od 50 milijuna peradi.



Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti zaključio je da je rizik od zaražavanja ljudi nizak, odnosno nizak do srednje visok za osobe koje su profesionalno izložene ovoj bolesti.

(www.icv.hr, poljoprivreda.gov.hr)