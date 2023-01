Objavljene pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području grada Slatine

Nakon isteka roka za podnošenje prijedloga lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine jučer (četvrtak) je objavilo pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području grada Slatine.

Time je službeno započela izborna promidžba koja će trajati zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno do 17. veljače do ponoći. Predložene kandidacijske liste i zbirne liste za svaki mjesni odbor posebno, njih 21, možete pogledati OVDJE.

Glasovanje će se održati 19. veljače od 7 do 19 sati nakon čega će se zatvoriti birališta, a Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine će nakon što utvrdi konačne i službene rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora, iste odmah i objaviti.

