Oduzeta dva vozila, bijeg od policije i 15 dana zatvora, samo su neki od zabilježenih slučajeva tijekom nadzora prometa osječke policije

Na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa je od 13. do 15. siječnja evidentirano 18 vozača osobnih automobila koji su bili pod utjecajem alkohola te još 253 prekršaja od kojih 78 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 88 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 11 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, tri upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, sedam upravljanja neregistriranim vozilom i 66 ostalih prekršaja, izvijestili su iz osječke policije.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 15. siječnja u 00,04 sata u Habjanovcima, kada je u nadzoru prometa zatečen 35-godišnjak iz Belišća, koji je upravljao osobnim automobilom s 2,77 promila alkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest bodova.

U Zapadnom predgrađu u Osijeku 13. siječnja u 18,15 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe zadobile lake tjelesne ozljede, a kod 38-godišnjaka iz Čepina, koji je upravljao osobnim automobilom, i uslijed neprilagođene brzine kretanja prešao u suprotni kolnički trak u kojem se sudario s vozilom koje se kretalo iz suprotnog smjera, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 1,22 promila.

U nadzoru prometa u Belom Manastiru 13. siječnja u 22,30 sati zatečen je 33-godišnjak iz Branjine, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih devet bodova. Višestruki recidivist je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Općinski sud u Osijeku mu je 14. siječnja produžio zadržavanje na 15 dana.

U Piškorevcima se 14. siječnja u 02,30 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, a kod 28-godišnjaka iz Piškorevaca, koji je upravljao osobnim automobilom i uslijed nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio s kolnika, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 1,23 promila.

U Semeljcima je u nadzoru prometa 14. siječnja u 09,20 sati zatečen 48-godišnjak iz Semeljaca, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,04 promila. Prekršitelj je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 4.640 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i deset bodova.

U Našicama se 14. siječnja u 19,05 sati dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a kod 45-godišnjaka iz Martina, koji je upravljao osobnim automobilom i uslijed nekretanja sredinom obilježene prometne trake udario u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 2,02 promila.

U nadzoru prometa ulici Franje Kuhača u Osijeku 15. siječnja u 04,30 sati zatečen je 47-godišnjak iz Sarvaša, koji je upravljao osobnim automobilom s 2,47 promila alkohola u krvi. Alkoholizirani vozač je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

U nadzoru prometa 15. siječnja u 17,45 sati u Zoljanu zatečen je 48-godišnjak iz Zoljana, koji je upravljao osobnim automobilom i nije se zaustavio na znak policijskog službenika. Nakon zaustavljanja utvrđeno je da upravlja motornim vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 bodova. Uhićen je te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 3.570 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i tri boda.

Dana 14. siječnja 2023. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, na području cijele policijske uprave, provedene su pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa. Ukupno je utvrđeno 76 prekršaja od kojih 57 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, osam nepropisnih brzina, pet nepropisnisnih parkiranja, jedan alkohol, jedno upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, jedno nekorištenje zaštitne kacige i tri ostala prekršaja.

