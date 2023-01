Ovog vikenda u Kinu Pitomača pogledajte akcijski film “Opasan let” i animirani film “Priče iz skrivenog grada: Neustrašiva Dina”

I ovog vikenda Kino Pitomača pripremilo je dvije odlične kino projekcije. Tako u petak, 20. siječnja s početkom u 20 sati, možete pogled akcijski film “Opasan let”, dok u nedjelju, 22. siječnja u 17 sati, možete pogledati animirani film “Priče iz skrivenog grada: Neustrašiva Dina” sinkroniziran na hrvatski jezik.

OPASAN LET

Izvorno ime: Plane

Redatelj: Jean-François Richet

Žanr: akcija, triler

Uloge: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Tony Goldwyn, Daniella Pineda

Trajanje filma: 107 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Gerard Butler i Mike Colter bore se za opstanak u napetom akcijskom trileru koji će vas držati na rubu sjedala do samog kraja. Priča prati pilota zrakoplova koji je prisiljen na hitno slijetanje nakon sve gorih vremenskih uvjeta koji mu onemogućavaju da nastavi svoj let. No bijeg od elementarnih nepogoda odvede ga u drugu vrstu nepogode: u ratnu zonu usred džungle.

PRIČE IZ SKRIVENOG GRADA: NEUSTRAŠIVA DINA – SINK

Izvorno ime: Daisy Quokka: World’s Scariest Animal

Redatelj: Ricard Cussó

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 88 min

Godina: 2020

Država: Australija, SAD

Sadržaj filma: Vječno optimistična kuoka po imenu Dina ima nemoguć san – pobijediti u “Najstrašnijim igrama na svijetu”. Skriveni grad vrvi od priprema za “Najstrašnije igre na svijetu”, globalni spektakl u stilu Olimpijskih igara koji dočekuje najžešće, najsmrtonosnije i najstrašnije životinje iz cijelog svijeta koje se natječu za željnu titulu “Najstrašnije životinje na svijetu”. Ljupka i nasmijana kuoka po imenu Dina ima kolosalan san; postati NAJstrašnija životinja na svijetu! Nevoljko zamolivši pomoć drskog bivšeg prvaka, morskog krokodila po imenu Frankie, Dina mora prihvatiti sve izazove ove slavne igre. Njezin je cilj nadvladati sve natjecatelje i dokazati svom gradu da pravi šampioni dolaze u svim veličinama!

(www.icv.hr, ib, Kino Pitomača)