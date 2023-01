Ponovno prometna nesreća zbog oduzimanja prednosti: Automobil udario biciklista na biciklističkom prijelazu

Tko ima prednost na crveno označenim biciklističkim prijelazima i dalje je pitanje koje muči prevelik broj biciklista na području Virovitice. Odgovor je da prednost imaju automobili.

Dakle, ako se želite prevesti preko crveno označenog prijelaza, morate stati i propustiti automobile, a to vam govori i “trokut” koji je iscrtan na stazi. U prednosti ste jedino ako se “pretvorite” u pješaka. Dakle siđete s bicikla i pregurate ga pješačkim prijelazom. No i tada je mudro stati i provjeriti možete li to sigurno učiniti, jer koliko god u teoriji imali prednost, motorna vozila su i dalje “jača” od vas.

Ta pravila nažalost na teži način naučio je danas (četvrtak) 67-godišnji biciklist na kojega je naletio automobil jer mu je oduzeo prednost prolaska.

– Vozač bicikla kretao se nogostupom Ulicom Stjepana Radića – kružni tok, prilikom prelaska, odnosno uključivanja na cestu s prednošću prolaska koja je obilježena prometnim znakom, nije propustio sva vozila koja su se kretala tom cestom. Došlo je do udara prednjeg dijela osobnog vozila u središnji dio bicikla – pedala, bicikl je odbačen na kolnik, a vozač bicikla je prvo pao na poklopac motora i potom na kolnik uz osobno vozilo. Vozači su alkotestirani bez reakcije na alkohol – rekli su nam iz PU virovitičko-podravske.

Srećom, biciklist u padu nije ozlijeđen. Protiv njega će biti podnesen prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

