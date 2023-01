Sudac pokazao igraču okrugli crveni karton: Objasnili i zašto

Nakon 1970. godine, kada su crveni i žuti karton prvi put korišteni na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, postali su sastavni dio svih sportova i nezaobilazno ‘oružje’ smješteno u sudačkim džepovima. Većinom su u obliku kvadrata, no čini se kako su se u Engleskoj odlučili na novitet ili su samo zaboravili originalni karton pa su improvizirali.

U sjajnoj utakmici šesnaestine finala FA kupa, Wrexham i Sheffield United remizirali su 3-3 pa ih očekuje repriza za nekoliko dana, no mnoge je zaintrigirala situacija iz 71. minute. Igrač gostiju Jebbison je nesportski udario protivničkog igrača. Sudac to nije na prvu vidio, no nakon komunikacije s četvrtim sucem, odlučio je isključiti Jebbisona pokazavši mu – okrugli crveni karton!

Video pogledajte OVDJE.

Neobična i raritetna pojava, vjerojatno prvi put da je netko koristio karton ovog oblika, no tko zna, možda ćemo ga gledati i u budućnosti. Razlog? Kako su objasnili upućeni na društvenim mrežama, žele pomoći ljudima koji ne raspoznaju boje. Zbog tritanomalije daltonisti ne mogu razlikovati crvenu od žute i plavu od zelene. Kvadrat zato mijenjaju krugom – prenosi 24sata.hr

(24sata.hr)