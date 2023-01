U Hrvatskoj uskoro s radom kreće prva digitalna platforma za prodaju automobila

Digitalizacija je promijenila način na koji kupujemo, no sporo prodire u automobilsku industriju. Automobile još uvijek svi vole fizički pogledati prije kupnje. No i to bi trebala promijeniti nova digitalna rješenja, a jedno takvo, i to domaće, kroz mjesec bi dana trebalo biti na tržištu, piše poslovni.hr.

Riječ je o Chiriboo platformi iza koje stoje poznata lica automobilske, financijske i developerske scene. Juraj Šebalj, Darin Janković, Marko Stojaković, Mladen Herceg, Damir Škrtić samo su neki od njih.

– Razvili smo prvu regionalnu digitalnu platformu za prezentaciju i prodaju automobila. Ovo je naš odgovor zahtjevima industrije koji bi trebao znatno pojednostaviti i skratiti vrijeme kupnje- rekao je Darin Janković, izvršni direktor kompanije Chiriboo, na prvom javnom predstavljanju platforme.

USPOREDI I ODLUČI

Industriji će olakšati tako da će joj dovesti nove i digitalnim alatima sklone kupce, dodao je Janković, bez potrebe da ulažu u razvoj vlastitih rješenja i marketing. Usto, Chiriboo osim prezentacije i kupnje automobila omogućuje i pregled raznih opcija financiranja i osiguranja.

Juraj Šebalj, generalni direktor Chiribooa, te jedan od najboljih poznavatelja automobilskog tržišta, i sam se požalio da mu kupnja auta zna oduzeti previše vremena.

– S Chiriboo platformom ona može trajati svega sedam minuta- demonstrirao je Šebalj pred brojnim okupljenim sudionicima.

Osim vizualnog prikaza automobila, kojeg je moguće zarotirati za 360 stupnjeva, korisnici mogu mijenjati boju i naplatke. Dobivaju i sve tehničke podatke kao i one o dodatnoj opremi za svaki model.

Dodatan je plus digitalne platforme “Usporedilica” koja omogućuje razna filtriranja, pa korisnik na jednostavan i brz način dobiva pregled, primjerice, svih hibrida ili svih automobila u klasi Golfa, ili onih koji imaju prtljažnik veći od 600 litara, a, također, dobivaju usporedbu po snazi, potrošnji… Na “Usporedilici” možete osim tehničkih podataka usporediti mnogo kompliciranije podatke kao što su udobnost, sigurnost, zabava, povezivost, dimenzije, performanse, vanjština, unutrašnjost, pogon.

CILJ JE ŠIRITI SE

– No ono što je najvažnije jest da pomoću Chiriboo-a korisnik odmah dobiva informaciju o tome je li njegov željeni automobili dostupan, a i kalkulator s cijenama koji sadrži ponudu financiranja i osiguranja- objasnio je Šebalj. Motor je platforme, dodao je Janković, baza podataka. Ona radi na bazi službenih cjenika automobila koji će se redovito provjeravati i ažurirati.

Platforma će, objasnio je izvršni direktor Chiriboo-a, biti besplatna za korisnike, odnosno kupce.

– Napravit ćemo nekoliko različitih kategorija kako bi korisnici dobili određene povlastice, ali to ćemo raditi u drugoj fazi. Mi ćemo se financirati sudjelovanjem u uspjehu partnera- rekao je Janković. A partneri su im generalni zastupnici i njihovi dealeri.

Za početak, do kraja godine, nadaju se uzeti nekoliko postotaka tržišta prodaje automobila, no nade su im uistinu velike jer sva istraživanja govore da će tržište online prodaje rasti, kao i uostalom sveukupno tržište, a koje bi s 240 milijardi dolara, prema procjenama, trebalo narasti na 722 milijarde do 2030.

Također, Chiriboo ekipa ne računa samo na osvajanje domaćeg tržišta, već puno šire, konkretnije na Adria regiju. Prvo bi pak širenje trebalo krenuti prema Sloveniji, a rade na modelu izlaska na strana tržišta putem franšiza. Za sada, objašnjavaju, imaju oko pet velikih stranih konkurenata, a svi su oni fokusirani na njemačko tržište. Chiriboo je platforma razvijana godinu i pol dana.

(poslovni.hr)