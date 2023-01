Jučer (petak) je u Knjižnici i čitaonici Pitomača otvorena izložba likovnih radova pod nazivom “Kreativni svijet jednog tinejdžera” autora Ive Šorga. Svoju podršku na izložbi su, osim domaćina i autora, prigodnim riječima iskazali doktorica Letica Ramljak iz Zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Likovnog kluba “Duga” Matija Golubić.

– Kada sam prvi puta upoznala Ivu prvo što mi je bilo je da ćemo sigurno s njim imati još posla i svakako da ćemo još ćuti za njega. Uz Ivu smo od početka do sada proživjeli razne nestašluke i s obzirom na njegove zdravstvene probleme on je stvarno pravi borac. Kada je došao na pregled za prvi razred i kada smo vidjeli što je on nacrtao, vidjelo se da on nije kao svaki prvašić i da je ovo samo početak njegovog slavnog likovnog života. Drago mi je što se u ovo vrijeme, kada su mladi pred ekranima, Ivo okrenuo prema nekim drugim stvarima. Želim mu puno uspjeha na njegovom usponu prema vrhu– na početku je rekla doktorica Letica Ramljak.

– Ivu ne poznajem dugo, više iz viđenja, ali došavši na ovu izložbu i vidjevši njegove radove stvarno sam ugodno iznenađen. Vidi se da ima talent i smisao za crtanje. Slobodno se može pridružiti našem Likovnom klubu gdje će mu stariji i iskusni slikari svakako pomoći da napreduje i da svoj talent još bolje usavrši, jer vidi se da gaji tu strast prema slikanju– dodao je predsjednik Likovnog kluba “Duga” Pitomača Matija Golubić.

Ovaj kreativni svijet osmaša Ive ruši sve predrasude, a zahvaljujući svojim roditeljima koji su mu pružili puno ljubavi i pažnje postao je kreativni mladić koji crta s puno ljubavi. Koristi se raznim tehnikama, a svakim danom sve više razvija svoj talent.

– Ovo je moja prva izložba i stvarno sam sretan i ponosan što drugi mogu vidjeti moje radove. Crtam od malih nogu, ali ozbiljnije sam se počeo baviti crtanjem prije nekih godinu dana. Najviše crtam s pastelima i voštanim bojama te sam više vizualni tip. Naravno, moj prvi crtež nije ispao najbolje, ali što sam više vježbao to je bilo sve bolje i bolje. Najviše se na izložbi mogu vidjeti mitska bića i likovi iz crtića Encanto, pa to nazivam “Moje kreativno carstvo”. Najviše na svemu mogu zahvaliti svojim roditeljima koji mi pružaju veliku podršku– rekao nam je autor izložbe Ivo Šorgo.

Tako su se na izložbi mogli vidjeti razni portreti, likovi iz grčke mitologije, ali i jedan poseban kutak iz crtanog mjuzikla Encanto. Izložbu “Kreativni svijet jednog tinejdžera” možete razgledati u radnom vremenu Knjižnice do 1. ožujka.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan, Foto Begović)