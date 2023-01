U Našicama održana Noć muzeja s temom “Muzeji su važni”: Naglasak je na obnovi našičkog dvorca Pejačević

Već 18. godinu za redom organizira se kulturna manifestacija Noć muzeja kojoj se i ove godine pridružio Zavičajni muzej Našice, a ovim je povodom organizirana panel rasprava “Muzeji su važni-važno je znati kako teče obnova dvorca Pejačević u Našicama.”

Na samom počeku manifestacije nazočne je pozdravila Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice koja je predstavila prethodno snimljen film o obnovi dvorca.

Gradonačelnik Kašuba zahvalio je na događanju koje je upriličeno, jer takva događanja su, istaknuo je, važna za grad.

– Ovo je prava prilika za promovirati Muzej koji ima veliku tradiciju i povijest, pogotovo u trenutku povijesnih događanja za naš grad poput obnove trga, dvoraca, Perivoja, Aleje lipa, Gregerove vile, gdje su uložena velika sredstva od oko 100 milijuna kuna i što se tiče samih rokova radove privodimo kraju. Projekt je iz 2016. godine i moram reći da uz sve nedaće koje su se dogodile, od covid pandemije do energetske krize, ove 2023. godine očekujemo do kraja godine privođenje svih radova kraju, a veliki dvorac očekujemo da bi trebao biti gotov do kraja lipnja s novom fasadom, 4000 m² uređenih prostora na 5 etaža, velikom kongresnom dvoranom, i sa svim gradskim društvima i sadržajima koji će tamo djelovati- rekao je gradonačelnik Kašuba.

Silvija Lučevnjak, ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice, izrazila je zadovoljstvo susretom s publikom i komunikacijom iz prve ruke.

– Drago nam je da možemo ponuditi publici jedan vizualni sadržaj. Ovogodišnje geslo manifestacije Noći muzeja je “Muzeji su važni”, pa smo se mi pitali što je to važno i koja su to pitanja koja zanimaju naše sugrađane vezano za dvorac. Dali smo tako odgovor kako teče obnova i kada će se muzej vratiti u naše sjedište, a ujedno smo ponudili panel raspravu na temu “Muzeji su važni” kako bi odgovorili i na druga njima zanimljiva pitanja- rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice Silvija Lučevnjak.

Za dobru atmosferu dodatno su se pobrinuli lokalni bendovi koji su publiku držali “na radnoj temperaturi” dugo u noć. Kako su muzeji doista važni jer su oni nositelji kulture jednog grada, pa i naroda, pomažu u očuvanju kulturne, nematerijalne baštine i time upotpunjuju i obogaćuju život svojih sugrađana, Zavičajni muzej Našice je u iščekivanju uređenja svoga prostora svoju ulogu vrlo profesionalno odradio.

