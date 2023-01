U Orahovici započela tradicionalna edukacija medicinskih sestara Doma zdravlja VPŽ

U organizaciji Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i ove će godine biti održano niz predavanja i edukacija za medicinske sestre, a tradicionalno je ova korisna priča započela u Orahovici i to u Centru za posjetitelje. U ime organizatora nazočnim zdravstvenim djelatnicama obratila se glavna sestra Doma zdravlja VPŽ Višnja Kajzer, naglasivši kako su ovakva predavanja iznimno korisna jer se u medicini uči dok god radiš.

– Ovo je redovna edukacija i trajno usavršavanje koje se provodi na razini Hrvatske i provodi se u svim županijama. Naša podružnica Virovitica ovakve edukacije već punih 10 godina započinje u Orahovici i onda krećemo dalje po županiji, a teme koje su obuhvaćene u predavanjima uvijek su pomno i stručno odabrane i obrađene. Ovdje u Orahovici to uvijek na najbolji mogući način odradi doktorica Marijana Peček-Vidakvović koja pripremi aktualne, ali i one teme koja su nama korisne. I ove godine nazočno je puno medicinskih sestara i to iz primarne zdravstvene zaštite, dakle patronažne sestre, onih iz zdravstvene njege te naravno sestre iz dentalne i opće medicine. Na ovogodišnjoj početnoj edukaciji doktorica Peček Vidaković pripremila je temu ”Prehrana u starijoj životnoj dobi” što je zapravo svojevrsni nastavak prošlogodišnje teme kada smo govorili o ishrani ljudi općenito. Ovakva predavanja dodatno nas sve usavršavaju jer u medicini je prisutno cjeloživotno učenje i nikada nemaš dovoljno znanja– zaključila je Kajzer kojoj je domaćica u Orahovici doktorica Peček-Vidaković u ime svih zdravstvenih djelatnica Doma zdravlja VPŽ, uručila poklon prigodom skorog odlaska u zasluženu mirovinu.

– Naša glavan sestra Višnja Kajzer je uvijek bila pravi prijatelj i suradnik, jedna topla osoba koja u svom radnom vijeku pomogla mnogima. Ona je jedna uz još nekoliko sestara bila pokretač da se ovakve edukacije održavaju po cijeloj županiji što je naišlo na veliko zadovoljstvo svih sestara – rekla je dr. Peček-Vidaković održavši potom zanimljivo predavanje o prehrani osoba starije životne dobi s puno primjera i slučajeva iz vlastitog iskustva koja su nazočnim medicinskim sestrama dali nove spoznaje i metode za daljnji rad.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)